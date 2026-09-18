SHBA shqyrton tërheqjen e rreth 25 mijë trupave amerikane nga Evropa
Pentagoni po shqyrton mundësinë e tërheqjes së rreth 25 mijë trupave amerikane nga Evropa, një masë që do të reduktonte me gati një të tretën praninë ushtarake të SHBA-së në kontinent, raportoi të enjten NBC News.
Sipas raportit, tërheqja mund të jetë edhe më e madhe dhe të arrijë në rreth 40 mijë trupa. Aktualisht, rreth 80 mijë ushtarakë amerikanë janë të stacionuar në Evropë. Megjithatë, sipas zyrtarëve aktualë dhe ish-zyrtarëve amerikanë e perëndimorë të cituar nga NBC, nuk është marrë ende asnjë vendim përfundimtar.
Gjermania, Italia dhe Spanja, ku ndodhen disa prej dislokimeve më të mëdha amerikane në Evropë, pritet të jenë ndër vendet më të prekura nëse plani zbatohet.
Opsionet janë pjesë e një rishikimi gjashtëmujor të pranisë ushtarake amerikane në Evropë. Gjenerali Alexus Grynkewich, komandant i Komandës Evropiane të SHBA-së dhe komandant suprem i forcave aleate të NATO-s, pritet t’i paraqesë të premten Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth një analizë fillestare.
Vlerësimi do të përfshijë disa skenarë që prekin forcat ajrore, detare dhe tokësore, si dhe mundësinë e ripozicionimit të një pjese të trupave amerikane drejt krahut lindor të NATO-s.
Sipas NBC News, Hegseth pritet të marrë një rekomandim përfundimtar më 6 nëntor, përpara se çdo propozim t’i paraqitet Presidentit Donald Trump.
Administrata Trump ka argumentuar vazhdimisht se vendet evropiane duhet të marrin përsipër më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre, ndërsa Shtetet e Bashkuara synojnë të përqendrojnë burime shtesë ushtarake në rajone të tjera.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.