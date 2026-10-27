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Bota

SHBA – Trump: Do të respektoj rezultatet e zgjedhjeve të mesmandatit nëse ato janë “të ndershme”

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nëse ato janë “të ndershme”

UASHINGTON,, 27 tetor /ATSH – AA/ – Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se do të respektojë rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme të mesmandatit, nëse ato janë “të ndershme”, pavarësisht se cila parti fiton kontrollin e Kongresit.

Duke folur me gazetarët teksa po nisej për një tubim në Teksas, Trump u pyet nëse do t’i pranonte rezultatet e zgjedhjeve edhe nëse Partia Republikane humbiste kontrollin e Kongresit.

“Do t’i respektoj, nëse janë zgjedhje të ndershme”, tha Trump.

Deklaratat e tij vijnë përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, në të cilat votuesit do të përcaktojnë se cila parti do të kontrollojë Kongresin dhe deri në çfarë mase demokratët do të mund të sfidojnë agjendën legjislative të administratës republikane.

Trump u pyet gjithashtu se si do të bashkëpunonte me demokratët nëse republikanët do ta humbnin shumicën në Kongres, pavarësisht përpjekjeve të tij për ta ndihmuar partinë të fitonte.

“Do të gjejmë një mënyrë. Shikoni, kam një të drejtë të fortë vetoje. Shpresoj që kjo të mos ndodhë”, tha Trump.

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