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Bota

SHBA, Trump emëron Stephen Miller shef të ri të stafit të Shtëpisë së Bardhë

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të ri të stafit të

– Presidenti amerikan Donald Trump ka emëruar Stephen Millerin në postin e shefit të ri të stafit të Shtëpisë së Bardhë, pas dorëheqjes së Susie Wiles, në një zhvillim që vjen pas humbjeve të rëndësishme të republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit.

Miller, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Trumpit dhe arkitekti i politikës së tij të ashpër kundër emigracionit, do të zëvendësojë Wiles, e cila paraqiti dorëheqjen pasi republikanët humbën kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit amerikan.

Trump vlerësoi punën e Wiles, duke deklaruar se ajo kishte bërë një punë shumë të mirë, ndërsa bëri të ditur se do të angazhohet në organizatën e tij politike, “Trump Political Operation”.

Miller konsiderohet një nga figurat më me ndikim në administratën Trump. Ai qëndroi pranë presidentit edhe pas humbjes së zgjedhjeve të vitit 2020 dhe u rikthye në Shtëpinë e Bardhë me të vitin e kaluar.

Emërimi i tij ka nxitur reagime të ashpra nga demokratët. Kongresmeni Robert Garcia deklaroi se do të vijojë hetimet ndaj Millerit, ndërsa kreu i pakicës demokrate në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, e cilësoi atë si një figurë ekstremiste.

Ndryshimet në Shtëpinë e Bardhë vijnë në një moment të vështirë politik për Trumpin, pas humbjeve elektorale që kanë hapur debat brenda Partisë Republikane mbi drejtimin e administratës dhe të ardhmen e agjendës së presidentit gjatë dy viteve të fundit të mandatit.

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