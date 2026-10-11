SHBA – Trump kërkon një president të ri për Ukrainën pas kundërshtimeve të Zelenskyt ndaj marrëveshjes për naftën ruse
UASHINGTON 11 tetor /ATSH-AFP/ – Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi dje se Ukraina ka nevojë për një president të ri, i cili të jetë në gjendje të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.
Ai i kërkoi gjithashtu presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky të ndalojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës.
Deklaratat erdhën pasi Uashingtoni vendosi të lehtësojë sanksionet ndaj naftës ruse, ndërsa sulmet e vazhdueshme të Moskës në Ukrainë shkaktuan të paktën 21 viktima, mes tyre katër fëmijë.
Presidenti Trump mbrojti marrëveshjen me presidentin rus Vladimir Putin, e cila synon të lejojë furnizimin e tregjeve botërore me sasi më të mëdha nafte dhe të lehtësojë presionin mbi çmimet e karburanteve.
Duke iu referuar sulmeve ukrainase ndaj rafinerive ruse, ai deklaroi se “ai duhet të ndalojë menjëherë”, duke shtuar se Ukraina duhet të ketë një udhëheqës të aftë për të arritur një marrëveshje paqeje.
Deklaratat e Trumpit shkaktuan reagime nga aleatët e Ukrainës.
Kryeministri britanik Andy Burnham i shprehu Zelenskyt “solidaritetin e plotë”, ndërsa ministri i Jashtëm ukrainas Andriy Sybiga theksoi se presidenti ka mbështetjen e popullit të tij dhe se ukrainasit kanë të drejtën të vendosin për udhëheqjen e vendit.
Edhe presidenti francez Emmanuel Macron shprehu solidaritetin me Ukrainën përballë sulmeve të vazhdueshme ruse.
Ndërkohë, përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, paralajmëroi se lehtësimi i sanksioneve ndaj naftës ruse do t’i sigurojë Moskës të ardhura shtesë për të financuar luftën.
Gjermania deklaroi se do të vazhdojë të mbështesë vendosjen e sanksioneve të reja evropiane kundër Rusisë, pavarësisht marrëveshjes së arritur mes Uashingtonit dhe Moskës.
Në qytetin juglindor të Zaporizhias, një sulm rus me pesë bomba ajrore të drejtuara goditi zona të banuara, duke vrarë të paktën 15 persona, përfshirë tre fëmijë, sipas raportimeve të publikuara gjatë ditës.
Sulmet ruse shkaktuan gjithashtu ndërprerje të gjera të energjisë elektrike në Kiev.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se kishte goditur një qendër për përpunimin e të dhënave në kryeqytetin ukrainas, por raportimi nuk ishte verifikuar.
Zhvillimet ndodhën ndërsa zyrtarë amerikanë, ukrainas dhe evropianë zhvilluan bisedime në Majami për mundësitë e përfundimit të luftës.
I dërguari amerikan Steve Witkoff i cilësoi diskutimet si konstruktive, ndërsa delegacioni ukrainas u nis për t’u kthyer në vend.
Në të njëjtën kohë, një përfaqësues i Kremlinit mirëpriti publikisht thirrjen e Trumpit për ndryshimin e udhëheqjes në Ukrainë.
Mosmarrëveshjet mbi sanksionet dhe kushtet e negociatave vazhdojnë të nxjerrin në pah dallimet mes administratës amerikane, Kievit dhe aleatëve evropianë.
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