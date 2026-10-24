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24 Tet 2026
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Kronika

Sheshi “Skënderbej” mbulohet nga gazi lotsjellës!

· 1 min lexim
Sheshi “Skënderbej” mbulohet nga gazi lotsjellës!

Policia ka blinduar bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, duke vendosur një numër të madh efektivësh përgjatë zonës pranë Kryeministrisë. Në gatishmëri ndodhen edhe dy automjete ujëhedhëse, ndërsa forcat e rendit kanë përforcuar pozicionet për të penguar rikthimin e protestuesve në këtë hapësirë.

Paralelisht, situata mbetet e tensionuar edhe në sheshin “Skënderbej”, ku është përqendruar një pjesë e madhe e protestuesve.

Forcat e policisë kanë rrethuar turmën e grumbulluar në shesh dhe po hedhin vazhdimisht gaz lotsjellës në përpjekje për ta shpërndarë. Sasia e madhe e gazit ka krijuar re të dendura tymi, duke vështirësuar qëndrimin e qytetarëve në zonë.

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