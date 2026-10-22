Shfletuesi Arc mbyllet më 22 dhjetor, The Browser Company përqendrohet te Dia me inteligjencë artificiale
The Browser Company do ta mbyllë shfletuesin e saj Arc, të njohur për dizajnin e pazakontë, më 22 dhjetor 2026 dhe do t’i drejtojë përdoruesit te Dia, shfletuesi i saj i ndërtuar rreth inteligjencës artificiale, siç njofton TechCrunch. Kompania e njoftoi vendimin të enjten, duke përmendur koston në rritje të mbajtjes së një shfletuesi të sigurt në epokën e inteligjencës artificiale. “Mbajtja e një shfletuesi të sigurt kërkon punë të vazhdueshme dhe të përkushtuar, që po rritet gjithnjë e më shumë në epokën e AI-së”, shkroi kompania. “Dia u ndërtua nga e para për t’iu përgjigjur standardeve të sotme të sigurisë, ndaj aty do të përqendrohen ekipet tona të inxhinierisë dhe sigurisë.”
Mbyllja do të bëhet në tri faza. Sipas raportimit të TechCrunch, që nga e enjtja nuk mund të krijohen më llogari të reja në Arc. Më 23 nëntor, aplikacioni Arc Search në iOS dhe Android do të humbasë funksionet e inteligjencës artificiale, përfshirë “Browse for Me”; përdoruesit nuk do të mund të hyjnë më në llogari apo të sinkronizojnë skedat, megjithëse aplikacioni do të vazhdojë të funksionojë si shfletues bazik lokal. Më 22 dhjetor, Arc do të ndalojë plotësisht në Mac dhe Windows: llogaritë do të çaktivizohen, të dhënat personale do të fshihen brenda 30 ditësh dhe Arc Search do të hiqet edhe nga Google Play Store.
Reagimet e përdoruesve në mediat sociale ishin kryesisht zhgënjyese dhe shumë prej tyre ringjallën kërkesën që kompania ta bëjë Arc me kod të hapur, njofton TechCrunch. Por drejtori ekzekutiv Josh Miller ka theksuar më parë se Arc është ndërtuar mbi Arc Development Kit (ADK), një mjet i brendshëm pronësor që është edhe motori bazë i Dia-s, ndaj publikimi i kodit të Arc do të nënkuptonte dhënien e pronësisë intelektuale të Dia-s. “Do të na pëlqente ta bënim Arc me kod të hapur një ditë, por nuk mund ta bëjmë këtë në mënyrë kuptimplotë pa bërë me kod të hapur edhe ADK-në”, ka thënë Miller. “Dhe ADK është ende thelbi i vlerës së kompanisë sonë.”
Për përdoruesit që kalojnë te Dia, disa nga funksionet kryesore të Arc do të mbijetojnë në formë të re: hapësirat e ndara për punë dhe përdorim personal quhen tani “Profiles”, skedat vertikale karakteristike mbeten si paraqitje anësore opsionale, ndërsa dosjet janë riemëruar “Pinned Tab Groups”. Fjalëkalimet, faqeshënuesit, zgjerimet dhe historia do të transferohen automatikisht në Dia, funksionet e Arc do të mbeten falas, ndërsa inteligjenca artificiale do të jetë opsionale. Kompania pretendon se Dia e tejkalon tashmë Arc në shpejtësi, qëndrueshmëri dhe tregues sigurie.
Mbyllja i jep fund një kapitulli që nisi në vitin 2025, kur startup-i ndaloi zhvillimin aktiv të funksioneve të reja për Arc. The Browser Company — e blerë nga Atlassian për 610 milionë dollarë po në vitin 2025 — pranoi atëherë se, ndonëse përdoruesit e hershëm e adhuronin ndërfaqen e re, “taksa e risisë” dhe kompleksiteti kufizuan përhapjen te publiku i gjerë, siç kujton TechCrunch. Arc u desh me fanatizëm nga një grup i përkushtuar entuziastësh, por nuk u bë kurrë alternativa masive ndaj Chrome që krijuesit e tij kishin synuar.
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