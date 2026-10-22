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Teknologji

MaxLinear tejkalon pritshmëritë në tremujorin e tretë: të ardhurat rriten 72% nga kërkesa për qendrat e të dhënave me AI

Prodhuesi i çipave parashikon 240 deri në 260 milionë dollarë të ardhura në tremujorin e katërt, mbi objektivin e Wall Street-it, por aksionet ranë në tregtimin pas orarit

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Prodhuesi amerikan i çipave MaxLinear i tejkaloi pritshmëritë e tregut në tremujorin e tretë, si në fitim ashtu edhe në parashikimin për tremujorin e katërt, siç njofton Investor’s Business Daily. Kompania me seli në Carlsbad të Kalifornisë raportoi të enjten vonë fitim të rregulluar prej 0.62 dollarësh për aksion dhe shitje prej 218.1 milionë dollarësh në tremujorin e mbyllur në shtator.

Analistët e anketuar nga FactSet prisnin 0.56 dollarë për aksion dhe 214.9 milionë dollarë shitje, sipas raportimit të Investor’s Business Daily. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, fitimi i MaxLinear-it u rrit me 343%, ndërsa shitjet u rritën me 72%.

Shtysa kryesore erdhi nga qendrat e të dhënave për inteligjencën artificiale: të ardhurat e biznesit të infrastrukturës u rritën me 210% në tremujorin e tretë, falë përhapjes së përshpejtuar të produkteve të saj të rrjeteve optike për qendrat e të dhënave me AI. MaxLinear prodhon qarqe të integruara të radiofrekuencës, analoge, dixhitale dhe me sinjal të përzier për lidhje, infrastrukturë, industri dhe përdorime të tjera.

Për tremujorin e katërt, kompania parashikon të ardhura prej 240 deri në 260 milionë dollarësh; pika e mesit, 250 milionë dollarë, e tejkalon qartë objektivin e Wall Street-it prej 226.6 milionë dollarësh, ndërsa në të njëjtin tremujor të vitit të kaluar MaxLinear kishte gjeneruar 136.4 milionë dollarë shitje. “Besojmë se MaxLinear është i pozicionuar mirë për rritje të qëndrueshme, fitimprurje në zgjerim dhe vlerë afatgjatë për aksionerët”, tha drejtori ekzekutiv Kishore Seendripu në njoftimin e kompanisë, të cituar nga Investor’s Business Daily.

Megjithatë, aksionet e MaxLinear-it ranë mbi 3%, në 63.15 dollarë, në tregtimin pas orarit, pasi gjatë seancës së rregullt të së enjtes ato kishin rënë me 13.9%, duke u mbyllur në 65.28 dollarë, në një ditë të keqe për aksionet e çipave. Raporti tremujor i MaxLinear-it vjen pas rezultateve të kësaj jave nga prodhuesit e tjerë të çipave Texas Instruments dhe Vicor.

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