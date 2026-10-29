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Kosova

Shiroka Pula: Anëtarësimi në NATO mbetet objektiv strategjik i Kosovës

· 1 min lexim

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim komandantin suprem të Forcave Aleate të NATO-s në Evropë (SACEUR), gjeneralin Alexus G. Grynkewich.

Sipas njoftimit, gjatë takimit është diskutuar për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, rolin e NATO-s në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, si dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit.

Presidentja Shiroka Pula ka shprehur mirënjohjen e Kosovës për kontributin e NATO-s dhe të misionit të KFOR-it në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në vend.

Ajo ka theksuar se prania e KFOR-it mbetet e rëndësishme për sigurinë e të gjithë qytetarëve dhe për ruajtjen e stabilitetit në Kosovë.

Gjatë takimit, presidentja ka ritheksuar përkushtimin e Kosovës për forcimin e partneritetit me NATO-n dhe avancimin e bashkëpunimit me aleatët, duke nënvizuar se anëtarësimi në Aleancën Veri-Atlantike mbetet një nga objektivat strategjikë të vendit.

Në këtë drejtim, Shiroka Pula ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj paqes, stabilitetit rajonal dhe bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe partnerët e tjerë ndërkombëtarë. /Telegrafi/

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