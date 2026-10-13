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13 Tet 2026
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Teknologji

Shitja e aksioneve të çipave thellohet në Azi: KOSPI bie mbi 6%, Samsung humb 10% — sinjali më i fortë se tregtia e AI po kthehet

Rënia e pestë radhazi e prodhuesve koreanë të çipave, humbjet e rënda në Tokio dhe paralajmërimi i FMN-së për një korrigjim global të inteligjencës artificiale po i detyrojnë investitorët të rishikojnë shpenzimet gjigante të sektorit.

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Shitja e aksioneve të furnizuesve të inteligjencës artificiale u thellua të martën në Azi, siç njofton Reuters, me prodhuesit koreanë të çipave që e zgjatën serinë e humbjeve në ditën e pestë radhazi dhe me një përshpejtim të dukshëm të rënies. Indeksi KOSPI i Koresë së Jugut ra më shumë se 6%, ndërsa në Tokio prodhuesi i memorieve Kioxia humbi 13% dhe udhëhoqi rëniet mes kompanive të lidhura me AI-në.

Në Seul, Samsung Electronics ra 10% dhe SK Hynix humbi 8%, pasi indeksi amerikan i gjysmëpërçuesve të Filadelfias, SOX, kishte rënë 2.7% të hënën. Bëhet fjalë për rëniet më të rënda që nga një valë e ngjashme shitjesh në fund të korrikut: KOSPI ndodhet në serinë më të gjatë të humbjeve në më shumë se dy vjet dhe rreth një të katërtën nën majat e korrikut, ndërsa indeksi teknologjik STAR i Shangait ka humbur më shumë se një të tretën nga majat e së njëjtës periudhë.

Në qendër të shqetësimit, sipas Reuters, është frika se rritja dhe paqëndrueshmëria e yield-eve të bonove mund të frenojë valën gjigante të shpenzimeve për infrastrukturën e inteligjencës artificiale, një valë që e tejkalon edhe bumin historik të hekurudhave në Shtetet e Bashkuara. Investitorët po pyesin gjithnjë e më shumë nëse këto shpenzime do të përkthehen në fitime, apo nëse tregu ka ecur shumë më shpejt se rezultatet.

Sinjalet e kujdesit u shtuan edhe nga institucionet. Instituti kërkimor i BlackRock e uli të hënën vlerësimin për aksionet amerikane në neutral, duke përmendur paqëndrueshmërinë e mundshme rreth ndërtimit të AI-së, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi të martën, në raportin e tij për stabilitetin financiar, se pasojat e një korrigjimi të inteligjencës artificiale mund të jenë globale. Strategët e cituar nga Reuters thonë se paqëndrueshmëria e bonove po kalon në çmimet e të gjitha aseteve dhe se fokusi i tregjeve po zhvendoset te monetizimi dhe kthimi i investimeve.

Tronditja po ndihet edhe në tregjet primare dhe të borxhit. Operatori australian i qendrave të të dhënave Firmus, i mbështetur nga Nvidia, pezulloi javën e kaluar ofertën e tij publike fillestare prej 5 miliardë dollarësh, ndërsa shitja e bonove e Tencent në Hong Kong të martën u vu gjithashtu nën presion. Strategët paralajmërojnë se Koreja mund të jetë një sinjal i hershëm i një tronditjeje më të gjerë, ndonëse pak veta e shpallin fundin e tregtisë së AI-së — aksionet e Meta-s, për shembull, u rritën 3.4% të hënën pas prezantimit të një modeli të ri të inteligjencës artificiale.

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