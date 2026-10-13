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Teknologji

Lavatriçja dhe qumështi i nënshtrohen më shumë rregullave të sigurisë sesa IA – thotë presidenti i Microsoft

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Inteligjenca artificiale është më pak e rregulluar se qumështi dhe lavatriçet, tha presidenti i Microsoft, ndërsa industria e teknologjisë paralajmëron për sigurinë e IA-së.

Brad Smith tha se duhet të ketë më shumë rregulla sigurie për të “qeverisur” teknologjinë, duke përfshirë një detyrim ligjor ndaj një “viktime” nëse sistemi i tyre është shkelur nga agjentë mashtrues të IA-së, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Ai i tha BBC-së: “Tani për tani, lavatriçja juaj i nënshtrohet më shumë rregullave të sigurisë sesa IA. Çdo kuti qumështi që shihni në dyqanin ushqimor i nënshtrohet rregullave të sigurisë dhe inspektimit”.

Siç vënë në pah mediat, ka thirrje në rritje nga ekspertë, politikanë dhe rregullatorë për rregulla më të ashpra për të kontrolluar IA-në, si dhe paralajmërime nga Anthropic, Google DeepMind dhe OpenAI se ritmi i zhvillimit të teknologjisë duhet të ngadalësohet.

Smith theksoi se IA mund të jetë një “mjet dhe një armë” që duhet të rregullohet urgjentisht.

Microsoft, i cili operon infrastrukturën e IA-së dhe është aksionar në pronarin e ChatGPT, OpenAI, drejtohet nga drejtori ekzekutiv Satya Nadella.

Të shtunën, Nadella bëri thirrje gjithashtu që modelet e inteligjencës artificiale të kenë një “frenues emergjence”.

“Ne duhet të ndërtojmë sisteme të përmbajtura, sjelljen e të cilave mund ta vëzhgojmë, kufijtë mund t’i testojmë dhe veprimet që mund t’i përmbajmë gjithmonë”.

Komentet e tij dhe të Smith erdhën ndërsa ministri britanik i inteligjencës artificiale, Kanishka Narayan, u përgatit t’u bënte thirrje firmave që zhvillojnë inteligjencën artificiale në nivel të lartë të bëjnë më shumë për t’u siguruar që është e sigurt. /Telegrafi/

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