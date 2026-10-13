Omron blen kompaninë amerikane OnLogic për 675 milionë dollarë, synon inteligjencën artificiale fizike
Prodhuesi japonez i automatizimit industrial do ta mbajë OnLogic si biznes të pavarur, ndërsa kombinon kompjuterët industrialë me teknologjinë e tij të kontrollit dhe robotikës
Prodhuesi japonez Omron do të blejë kompaninë amerikane të kompjuterëve industrialë OnLogic dhe kompaninë e saj mëmë Interlogic për 675 milionë dollarë, siç njofton Reuters duke cituar njoftimin e vetë kompanisë të martën. Blerja është pjesë e shtytjes së Omron-it drejt shërbimeve të inteligjencës artificiale fizike brenda biznesit të tij të automatizimit industrial.
Sipas raportimit të Reuters, OnLogic zhvillon, prodhon dhe shet kompjuterë industrialë, dhe Omron synon ta kombinojë këtë përvojë me teknologjinë e tij të kontrollit me precizion të lartë, për të ndërtuar platforma të inteligjencës artificiale fizike dhe për të zgjeruar bazën e klientëve në Shtetet e Bashkuara.
Interlogic do të bëhet filial tërësisht në pronësi të Omron-it, ndërsa OnLogic do të vazhdojë të veprojë si biznes i pavarur, duke ruajtur markën dhe ekipin aktual drejtues, siç thekson Reuters në raportimin e tij. Lëvizja vjen pas marrëveshjes së bashkëpunimit që filiali amerikan Omron Robotics nënshkroi në maj me kompaninë italiane të automatizimit Comau për shërbime në prodhimin industrial.
Në bursën e Tokios, aksionet e Omron-it mbetën pothuajse të pandryshuara në tregtimin e mëngjesit, ndërsa indeksi referues Nikkei 225 ra rreth 2.2 për qind, siç njofton Reuters.
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