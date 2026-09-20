Shkodër/ Kontrolle me dron, radar e makina inteligjente, pezullohen 9 leje drejtimi, 2 shoferë në pranga
Policia Rrugore e Shkodrës ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset e qarkut, duke përdorur dronë, radarë dhe makina inteligjente për monitorimin e trafikut dhe parandalimin e aksidenteve.
Kontrollet janë përqendruar te drejtuesit që shkelin rregullat e qarkullimit, veçanërisht ata që drejtojnë automjetin nën efektin e alkoolit, pa leje drejtimi, tejkalojnë shpejtësinë, kryejnë parakalime të gabuara, përdorin celularin gjatë drejtimit apo nuk vendosin rripin e sigurimit.
Gjatë dy javëve të fundit, si rezultat i kontrolleve, janë arrestuar 2 persona dhe janë proceduar penalisht 3 drejtues mjetesh për veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”. Gjithashtu, janë pezulluar 9 leje drejtimi.
Në të njëjtën periudhë janë vendosur 2268 masa administrative për shkelje të ndryshme të Kodit Rrugor. Konkretisht:
102 masa për parakalime të gabuara;
237 për tejkalim të normave të shpejtësisë;
9 për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit;
80 për mosvendosjen e rripit të sigurimit;
37 për përdorimin e celularit gjatë drejtimit;
104 për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse;
36 për qarkullim me xhama të riveshur;
1295 për parkim ose qëndrim të gabuar;
368 për shkelje të tjera të Kodit Rrugor;
Policia Rrugore e Shkodrës njofton se kontrollet do të vijojnë në akset urbane, interurbane dhe rurale të qarkut, me përdorimin e mjeteve bashkëkohore të monitorimit.
Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të kontribuojnë në parandalimin e aksidenteve.
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