Shoqërime masive të studentëve gjatë protestës në Korçë, të rinjtë kundërshtojnë policinë (VIDEO)
Vijojnë shoqërimet masive të të rinjve gjatë protestës studentore në Korçë.
Sipas pamjeve, ka përplasje mes policisë dhe protestuesve, të cilët kundërshtojnë shoqërimin e tyre.
Mes thirrjeve për lirimin e shokëve të shoqëruar, disa studentë po kundërshtojnë me forcë ndërhyrjen e policisë dhe shoqërimin e tyre.
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