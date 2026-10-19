Shqipëria fiton medaljen e parë në karate, Neevis Hasani “i bronztë” në Botëror
Neevis Hasani ka fituar medalje të bronztë në Kampionatin Botëror të Karatesë për të rinj që u zhvillua në Bielsko-Biała të Polonisë.
Me 4 fitore dhe vetëm 1 humbje, Neevisi dëshmoi talentin, përkushtimin dhe shpirtin e tij luftarak, duke arritur një sukses të jashtëzakonshëm në arenën ndërkombëtare.
Për herë të parë në historinë e karatesë shqiptare, Shqipëria fiton medalje bronzi në Kampionatin Botëror të Karatesë.
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