Tiranë 21°C · Pjesërisht vranët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 104.65 ▼1.11%
ARI 4,368 ▲0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $75,897 ▼ -1.99% ETH $2,399 ▼ -3.61% XRP $1.2932 ▼ -7.91% SOL $97.0200 ▼ -4.06%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.65 ▼1.11 % ARI 4,368 ▲0.8 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.65 ▼1.11 % ARI 4,368 ▲0.8 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
16 Sht 2026
Breaking
“Largohuni, përndryshe do të përdorim forcë” – Policia me thirrje pranë Gjykatës Speciale para vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së Gjykata Administrative shpallet e paaftë për ankesën ndaj zgjedhjes së drejtorës së ASK-së: “këshillë juridike e gabuar” Konferenca e re ndërqeveritare Mali i Zi–BE mund të mbahet më 22 shtator në Bruksel ‘Arsyet kanë tejkaluar ligjin’- Gjykata e Lartë e la Veliajn në qeli, avokati Ndreca: Po cenohet mandati i të zgjedhurit Shqipëria hap Konsullatë Nderi në Napoli, Rama: Italia është alter egoja jonë europiane, jemi napolitanët e anës tjetër të detit
Menu
Politika

Shqipëria hap Konsullatë Nderi në Napoli, Rama: Italia është alter egoja jonë europiane, jemi napolitanët e anës tjetër të detit

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë gjatë vizitës së tij në Napoli, duke e cilësuar Italinë jo thjesht si një partner strategjik, por si “alter egon” europiane të Shqipërisë.

Gjatë fjalës së tij, Rama u ndal te hapja e konsullatës shqiptare në Napoli, duke e përshkruar atë si më shumë se një përfaqësi diplomatike.

Kryeministri theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë tashmë të konsoliduara në nivel strategjik, por sipas tij, lidhja Shqipëri-Itali ka një karakter të veçantë.

“Sot jemi këtu jo për të hapur një konsullatë në kuptimin e ngushtë të fjalës, por për të hapur një derë mes dy realiteteve që historikisht kanë qenë shumë pranë dhe që, njerëzisht, janë shumë, shumë të ngjashme. Mes Shqipërisë dhe Italisë ekziston tashmë një partneritet strategjik, solid dhe i thellë, por unë e urrej kur më shkruajnë në fjalimet e mia se Italia është një nga partnerët tanë kryesorë ekonomikë, politikë dhe europianë, sepse kjo vlen për shumë vende të tjera. Italia nuk është ajo. Italia është alter egoja jonë europiane.

Dhe Napoli është pasqyra jonë nga kjo anë e detit, sepse ne jemi napolitanët e anës tjetër dhe jemi krenarë që jemi të tillë dhe nuk duam të bëhemi milanezë, për të thënë. Unë jam këtu shumë i lumtur që po e jetoj këtë moment gëzimi, këtë moment ku, edhe pse nuk po, le të themi, shpallim Republikën Shqiptare të Napolit, por gjithsesi kemi hapur së bashku një derë ku është flamuri i Shqipërisë dhe unë jam gjithmonë i lumtur kur e shoh pranë flamurit italian”, tha Rama.

Kryeministri Rama ishte i pranishëm në Napoli për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Konsullatës së Nderit të Republikës së Shqipërisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu