Kompani private të sigurisë po mbrojnë qiellin e Ukrainës nga dronët rusë
Me intensifikimin e sulmeve ruse me dronë dhe pamundësinë e forcave ajrore ukrainase për të mbuluar gjithçka, qeveria e Ukrainës ia ka besuar një pjesë të mbrojtjes ajrore sektorit privat — dhe dhjetëra kompani ukrainase po paguajnë vetë për mbrojtje kundër dronëve.
Qielli i Ukrainës është mbushur me dronë sulmues rusë që godasin qendra tregtare, trena, stacione karburanti, termocentrale, magazina logjistike e deri shtëpi banimi. Forcat ajrore ukrainase, të kufizuara si nga personeli ashtu edhe nga buxheti, nuk arrijnë t’i përballojnë të vetme këto sulme të përditshme, shkruan Le Monde në një reportazh të publikuar sot.
Në nëntor të vitit 2025, qeveria e Ukrainës lançoi një program pilot nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Mbrojtjes për të trajnuar dhe vendosur njësi private të mbrojtjes kundërajrore (DAA). Deri në fund të gushtit, 51 kompani kishin marrë miratimin e autoriteteve për të operuar këto njësi.
Tre lloje aktorësh po mbushin këtë treg të ri. Së pari, kompanitë tradicionale private të sigurisë, si «Sheriff» — e themeluar në vitin 2003 — që e kanë shtuar mbrojtjen kundër dronëve në shërbimet e tyre. Së dyti, prodhuesit e dronëve-përgjues, si «Dykie Shershni» me dronin «Sting», i cili arrin shpejtësinë 280 kilometra në orë, dhe «General Cherry» me dronin «Bullet» — kjo e fundit ka nënshkruar tre kontrata me kompani të mëdha logjistike dhe energjetike dhe, që nga korriku, ka rrëzuar rreth 50 dronë rusë me pesë ekipe të veta. Së treti, grupet e mëdha ekonomike që po krijojnë shërbime të brendshme mbrojtëse.
Një shembull konkret është kompania «Carmine Sky» nga Kharkivi, e themeluar në vitin 2025 dhe me 473 punonjës, e cila thotë se ka kontrata me 40 kompani ukrainase. Kompania përdor frëngji me mitralozë M2 Browning të operuar në distancë, ndërsa çmimi fillestar për mbrojtjen e një objekti është 330,000 euro — shumë që përfshin armën dhe mirëmbajtjen për një vit. «Sheriff», nga ana e saj, përdor frëngji me armë automatike të drejtuara nga inteligjenca artificiale, ku çdo njësi nis nga 150,000 euro.
Por kërcënimi po rritet vazhdimisht. Dronët rusë me motorë reaktivë (jet) fluturojnë me 500 kilometra në orë nga lartësi të mëdha, dhe dritarja e mundësisë për të rrëzuar një dron të tillë ka rënë nga 30 në vetëm 15 sekonda.
Megjithatë, asnjë kompani private nuk mund të mbrojë nga raketat balistike ruse, të cilat kërkojnë sisteme komplekse dhe shumë të shtrenjta — sisteme që edhe ushtria ukrainase i ka me mungesë.
Burimi: Le Monde
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.