Shtëpia e Bardhë: NATO i ka kthyer shpinën Shteteve të Bashkuara
Shtëpia e Bardhë akuzoi sot shtetet anëtare të NATO-s se i kanë kthyer shpinën Shteteve të Bashkuara duke mos i mbështetur ato në luftën kundër Iranit.
“Ata u vunë në provë dhe dështuan”, tha zëdhënësja Karoline Leavitt në një konferencë për shtyp, duke cituar drejtpërdrejt presidentin e SHBA-së, Donald Trump.
“Do të shtoja se është mjaft e trishtueshme që NATO u ka kthyer shpinën amerikanëve gjatë gjashtë javëve të fundit, kur janë amerikanët ata që po financojnë mbrojtjen e tyre”, theksoi ajo.
”Presidenti Trump, i cili ka planifikuar të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Uashington sot pasdite, do të diskutojë me të mundësinë e largimit të Shteteve të Bashkuara nga aleanca”, deklaroi Leavitt./ a.jor.
