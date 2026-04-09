S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 97.48 ▲3.25%
ARI 4,736 ▼0.86%
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
BTC $70,567 ▼ -1.61% ETH $2,167 ▼ -3.28% XRP $1.3326 ▼ -2.76% SOL $81.8700 ▼ -3.59%
09 Apr 2026
Bota

Shtëpia e Bardhë: NATO i ka kthyer shpinën Shteteve të Bashkuara

Shtëpia e Bardhë akuzoi sot shtetet anëtare të NATO-s se i kanë kthyer shpinën Shteteve të Bashkuara duke mos i mbështetur ato në luftën kundër Iranit.

“Ata u vunë në provë dhe dështuan”, tha zëdhënësja Karoline Leavitt në një konferencë për shtyp, duke cituar drejtpërdrejt presidentin e SHBA-së, Donald Trump.

“Do të shtoja se është mjaft e trishtueshme që NATO u ka kthyer shpinën amerikanëve gjatë gjashtë javëve të fundit, kur janë amerikanët ata që po financojnë mbrojtjen e tyre”, theksoi ajo.

”Presidenti Trump, i cili ka planifikuar të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Uashington sot pasdite, do të diskutojë me të mundësinë e largimit të Shteteve të Bashkuara nga aleanca”, deklaroi Leavitt./  a.jor.

