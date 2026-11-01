Shtëpia e Bardhë përgatit planin për të qeverisur pa Kongresin nëse demokratët fitojnë zgjedhjet e mesit të mandatit
Shtëpia e Bardhë ka muaj që përgatitet për një marrje të mundshme të Kongresit nga demokratët pas zgjedhjeve të së martës, duke hartuar plane për të çuar përpara pjesë të rëndësishme të agjendës së presidentit Donald Trump përmes pushtetit ekzekutiv dhe duke u përgatitur njëkohësisht për hetimet që një Kongres demokrat mund të hapë ndaj administratës, siç njofton Reuters, duke cituar një zyrtar të Shtëpisë së Bardhë dhe dy persona të njohur me këto plane.
Zyrtarë të lartë, përfshirë zëvendësshefin e shtabet Stephen Miller dhe drejtorin e Zyrës së Buxhetit Russell Vought, punojnë që nga prilli me Zyrën e Këshilltarit Ligjor të Shtëpisë së Bardhë për të identifikuar veprimet ekzekutive që Trump mund të ndërmarrë pa miratimin e Kongresit në fusha si emigracioni, tarifat, kostot e banesave dhe shpenzimet federale. Këshilltari ligjor Will Scharf dhe ekipi i tij po shqyrtojnë “çfarë mund të bëjë ligjërisht Trump vetë, ku mund t’i shtyjë kufijtë e autoritetit të tij dhe si të mbrohen këto vendime në gjykatë”, tha zyrtari i Shtëpisë së Bardhë.
Ndër masat konkrete që po shqyrtohen, sipas Reuters, janë tarifa të reja për importet e mineraleve kritike dhe të turbinave të erës, rregulla më të rrepta për vizat e studentëve ndërkombëtarë dhe të punonjësve të përkohshëm të huaj, si dhe masa për uljen e kostove të banesave dhe të ndërtimit; agjencitë federale kanë dorëzuar tashmë propozime dhe shqyrtime ligjore për veprimet që administrata mund të ndërmarrë njëanshëm. Vought, zyra e të cilit mbikëqyr shpenzimet federale, po shqyrton cilat përparësi mund të ecin përpara me fondet e miratuara tashmë nga Kongresi dhe kërkon të ndryshojë rregullat e granteve federale, për t’u dhënë më shumë peshë të emëruarve politikë në vendimet se cilat programe marrin paratë e taksapaguesve.
Plani nxjerr në pah paradoksin e zgjedhjeve të mesit të mandatit të së martës: marrja e Kongresit u jep demokratëve pushtetin ta hetojnë Trump-in, të bllokojnë legjislacionin dhe të kufizojnë përparësitë e tij të shpenzimeve, por presidenti ruan autoritet të gjerë ekzekutiv mbi tregtinë, politikën e jashtme dhe burokracinë federale. Demokratëve u duhet një fitim neto prej katër vendesh si në Dhomën e Përfaqësuesve ashtu edhe në Senat për të përmbysur shumicat e ngushta republikane 218 me 214 dhe 53 me 47; sondazhet i favorizojnë demokratët për Dhomën, ndërsa gara për Senatin mbetet shumë e ngushtë. Trump është informuar për përgatitjet dhe ka marrë pjesë në diskutime, dhe, i pyetur se sa rehat do të ndihej presidenti të qeveriste përmes autoritetit ekzekutiv nën një Kongres demokrat, njëri nga personat e njohur me planet u përgjigj: “shumë rehat”. Shtëpia e Bardhë e hodhi poshtë mundësinë e humbjeve republikane dhe akuzoi mediat për narrativë të rreme; zëdhënësja Lauren Bis tha se administrata dhe republikanët do të vazhdojnë të sigurojnë kufijtë dhe t’u kthejnë më shumë para në xhepa amerikanëve që punojnë.
Megjithatë, një Kongres demokrat do të krijonte pengesa reale: kontrolli i Senatit do t’u lejonte demokratëve të bllokonin emërimet e Trump-it në gjyqësor dhe në degën ekzekutive, përfshirë çdo vend në Gjykatën Supreme, ndërsa gjykatat mund të ndalin veprimet ekzekutive që tejkalojnë autoritetin ligjor të presidentit — prandaj Shtëpia e Bardhë kërkon mendime ligjore nga Departamenti i Drejtësisë për t’i mbrojtur ato në gjykatë. Sfidën që nuk shmanget me veprime ekzekutive e përbëjnë hetimet kongresionale: avokatët e Shtëpisë së Bardhë kanë muaj që informojnë të emëruarit politikë dhe drejtuesit e agjencive se si të trajtojnë pyetjet, kërkesat për dokumente dhe fletëthirrjet e Kongresit, dhe kanë kërkuar një mendim të Departamentit të Drejtësisë që mund t’i lejojë Trump-it të thirret në privilegjin ekzekutiv për të mbrojtur nga shqyrtimi i Kongresit komunikimet me këshilltarë privatë.
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