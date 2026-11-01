Departamenti i Drejtësisë apelon urdhrin e gjykatëses Thompson që i ndaloi kërcënimet ndaj zyrtarëve zgjedhorë
Departamenti i Drejtësisë e çoi të shtunën në Gjykatën e Apelit të Qarkut të 9-të urdhrin e përkohshëm që e ndalon administratën Trump të kërcënojë me ndjekje penale zyrtarët zgjedhorë dhe të kërkojë veçimin e fletëvotimeve, tri ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit.
Departamenti amerikan i Drejtësisë apeloi të shtunën urdhrin e përkohshëm të gjykatëses federale Trina Thompson, i cili e ndalon administratën e presidentit Donald Trump të kërcënojë me ndjekje penale zyrtarët zgjedhorë dhe t’u kërkojë atyre të veçojnë fletëvotimet, siç njofton CNN. Sipas Democracy Docket, apeli u paraqit në Gjykatën e Apelit të Qarkut të 9-të.
Në një deklaratë për CBS News, një zëdhënës i departamentit tha se gjykatësja kishte vepruar kundër qeverisë federale pa e dëgjuar më parë atë, ndërsa gjykatës të tjerë po i shtyjnë kërkesat urgjente zgjedhore të vetë departamentit përtej ditës së zgjedhjeve; zëdhënësi shtoi se departamenti “po e shqyrton urdhrin dhe po vlerëson të gjitha opsionet”.
Urdhri i Thompson, e emëruar nga ish-presidenti Joe Biden, u lëshua të premten në mbrëmje në Gjykatën e Distriktit Verior të Kalifornisë. “Megjithëse të pandehurit pretendojnë se veprimet e tyre janë hartuar për të ndaluar votimin e paligjshëm nga joshtetasit, veprimet e tyre ka gjasa të ndërhyjnë në administrimin e zgjedhjeve dhe t’u heqin të drejtën e votës votuesve të ligjshëm”, shkroi gjykatësja në vendimin për urdhrin e përkohshëm kufizues.
Ndërsa urdhri është në fuqi, Departamenti i Drejtësisë dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare nuk mund t’u kërkojnë zyrtarëve zgjedhorë në asnjë shtet të veçojnë fletëvotimet, të spastrojnë votues nga listat zgjedhore ose të ndalin përpunimin e fletëvotimeve. Urdhri ndalon gjithashtu kërcënimet me ndjekje penale ndaj zyrtarëve zgjedhorë nga këto agjenci, si dhe çdo veprim tjetër që “kërcënon, frikëson ose detyron” zyrtarët zgjedhorë për t’u kërkuar ndryshime në procedurat e përpunimit të fletëvotimeve mbi pretendimet se votuesit nuk kanë të drejtë vote.
Thompson hodhi poshtë pretendimet, të paraqitura prej muajsh nga administrata, se ajo mund dhe do të ndjekë penalisht zyrtarët zgjedhorë që nuk bëjnë sa duhet për të parandaluar votimin e paligjshëm. “Kur punonjësit e qeverive shtetërore dhe lokale kryejnë punën e shpërndarjes, përpunimit ose numërimit të fletëvotimeve, apo të administrimit në ndonjë mënyrë tjetër të zgjedhjeve të mesit të mandatit 2026” në përputhje me ligjin, “ata nuk shkelin ligjin penal federal, edhe nëse një fletëvotim i caktuar i përket një votuesi të regjistruar që të pandehurit pretendojnë se nuk ka të drejtë vote”, shkroi ajo.
Gjykatësja i kërkoi gjithashtu administratës ta njoftojë atë për çdo “kërkesë për urdhër kërkimi, thirrje të jurisë së madhe ose kërkesë tjetër për qasje te materialet zgjedhore ose fletëvotimet” që është lëshuar në lidhje me listat që administrata ka krijuar për të pretenduar se individë të caktuar nuk kanë të drejtë vote. Urdhri skadon më 16 nëntor, ndërsa CNN i ka kërkuar koment Departamentit të Drejtësisë.
Çështja u ngrit në Distriktin Verior të Kalifornisë nga një koalicion sindikatash dhe grupesh për të drejtat civile, përfshirë NAACP-në dhe Ligën e Qytetarëve Latino-Amerikanë të Bashkuar. Ato pretendojnë se sjellja e fundit e administratës shkel Aktin për të Drejtat e Votimit dhe përbën një ndërhyrje antikushtetuese në kontrollin shtetëror mbi administrimin e zgjedhjeve.
Në qendër të përpjekjeve të administratës është një operacion i diskutueshëm i krahasimit të të dhënave, i drejtuar nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare, i cili ka krahasuar listat shtetërore të votuesve me të dhënat federale. Zyrtarët zgjedhorë thonë se listat e joshtetasve të dyshuar, të krijuara nga ky program, janë të pasakta dhe përfshijnë qytetarë amerikanë. Pavarësisht padive, Departamenti i Drejtësisë ka kërkuar të rrisë presionin, duke u dërguar letra 29 shteteve dhe Uashingtonit (Distrikti i Kolumbias), duke kërcënuar me hetime dhe duke kërkuar ruajtjen e të dhënave dhe dokumenteve të votuesve nga zgjedhjet e vitit 2024; ligji federal kërkon ndërkohë që juridiksionet t’i ruajnë dokumentet për 22 muaj pas një palë zgjedhjesh. Në Kaliforni, ku Departamenti i Drejtësisë ka paditur për të bllokuar numërimin e fletëvotimeve të mijëra votuesve që qeveria federale thotë se mund të jenë joshtetas, një gjykatë federale apeli i ka refuzuar tashmë kërkesat e administratës: Gjykata e Apelit e Qarkut të 9-të ka thënë se administrata nuk ka të drejtë të ndërhyjë në mënyrën se si shtetet verifikojnë statusin e shtetësisë.
Përpjekjet agresive të administratës Trump po hasin gjithnjë e më shumë vështirësi në gjykata, ndërsa qeveria federale përpiqet t’i detyrojë shtetet të bashkëpunojnë me fushatën që, sipas saj, synon të parandalojë votimin e joshtetasve.
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