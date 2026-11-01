Trump: kontrata 50 milionë dollarë e ish-avokates Habba Mildon është e papranueshme
Presidenti Donald Trump tha të shtunën se ishte “e papranueshme” që një nga ish-avokatet e tij, Alina Habba Mildon, siguroi një kontratë prej 50 milionë dollarësh për veten ndërsa punonte në Departamentin amerikan të Drejtësisë, siç njofton Reuters.
“Mendova se ishte krejtësisht e neveritshme dhe skandaloze, dhe është e papranueshme”, u tha Trump gazetarëve në klubin e tij Mar-a-Lago në Palm Beach të Floridës. “Plotësisht e papranueshme.” Sipas Reuters, presidenti shtoi se i kishte thënë Habba Mildon se nuk donte që ajo të paguhej dhe e quajti episodin “të tmerrshëm”.
Sipas raportimit të javës së kaluar të The New York Times, të cilin e citon Reuters, familja e Julio Herrera Velutini, një bankier venezuelian që përballej me akuza federale për ryshfet përpara se të arrinte një marrëveshje pranimi të fajit në gusht të vitit 2025, i garantoi Habba Mildon më shumë se 50 milionë dollarë për katër vjet. Marrëveshja, sipas gazetës, parashikonte 10 milionë dollarë në vit, plus bonuse.
Siç njofton Reuters, Habba Mildon ishte prokurore federale në detyrë në New Jersey kur nënshkroi kontratën me kompaninë e familjes Herrera, Concord Partners, pak ditë pasi kompania ishte regjistruar në fund të tetorit 2025. Kur ajo filloi punën te familja Herrera, një gjykatë e kishte skualifikuar tashmë nga posti i prokurores federale. Ajo dha dorëheqjen më 8 dhjetor dhe po atë ditë u emërua këshilltare e lartë e prokurorit të përgjithshëm, rol që e mbante ende kur filloi punën te Concord më 1 janar.
Trump e fali Herrera-n më 15 janar 2026, sipas faqes së Departamentit të Drejtësisë që citon Reuters. Habba Mildon deklaroi javën e kaluar se nuk u pagua kurrë për një falje, se nuk u takua me askënd në Shtëpinë e Bardhë apo në Departamentin e Drejtësisë për ndonjë falje dhe se nuk bëri asnjë punë për falje për askënd. Departamenti i Drejtësisë nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment, siç njofton Reuters.
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