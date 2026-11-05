Shtyhet seanca ndaj Adriatik Llallës, ish-kryeprokurori kërkon parashkrimin e dënimit
Është shtyrë seanca në Gjykatën e Posaçme (GJKKO) për kërkesën e ish-Prokurorit të Përgjithshëm, Adriatik Llalla, i cili kërkon shpalljen e parashkrimit të dënimit me dy vite burg për veprën penale të fshehjes së pasurisë.
Seanca e radhës është caktuar më 16 nëntor, në orën 08:30.
Gjatë seancës, pasi dëgjoi parashtrimet e avokatit të Llallës, Sokol Hazizi, prokurorja e Posaçme kërkoi kohë për t’u njohur me materialet e referuara nga mbrojtja. Për këtë arsye, gjykata vendosi të shtyjë shqyrtimin e kërkesës.
Adriatik Llalla kërkon që dënimi me dy vite burgim, i dhënë në vitin 2021 me vendim të formës së prerë, të konsiderohet i parashkruar. Në argumentet e tij, ai pretendon se kanë kaluar afro pesë vite nga dhënia e vendimit, pa e vuajtur dënimin me burgim.
Gjykata pritet të shqyrtojë kërkesën në seancën e radhës më 16 nëntor.
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