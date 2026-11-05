Milatoviq: Mali i Zi dëshiron marrëdhënie me Serbinë si ato mes Çekisë dhe Sllovakisë
Presidenti malazez, gjatë ligjëratës në Universitetin e Karlit në Pragë, tha se Lista Studentore ka marrë legjitimitet të fortë nga qytetarët e Serbisë për ta udhëhequr vendin dhe shprehu mbështetje për perspektivën evropiane të Serbisë e të gjithë Ballkanit Perëndimor.
Mali i Zi dëshiron të ndërtojë marrëdhënie miqësore dhe partneriteti me Serbinë, sipas modelit të marrëdhënieve mes Çekisë dhe Sllovakisë, deklaroi presidenti malazez Jakov Milatoviq gjatë ligjëratës në Universitetin e Karlit në Pragë, siç njofton Portal ETV. Në ligjëratë ai foli për të ardhmen evropiane të rajonit dhe për perspektivat e përmirësimit të bashkëpunimit ndërshtetëror.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve në ligjëratë, Milatoviq theksoi rëndësinë e lidhjeve historike, shoqërore dhe familjare mes qytetarëve të Malit të Zi dhe Serbisë, duke i vlerësuar ato si një themel të rëndësishëm për zhvillimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, raporton Portal ETV.
Duke folur për ndryshimet politike në Serbi, presidenti malazez shprehu optimizëm për të ardhmen e marrëdhënieve mes dy vendeve. Sipas raportimit të Portal ETV, ai vlerësoi se Lista Studentore ka marrë legjitimitet të fortë nga qytetarët e Serbisë për ta udhëhequr vendin dhe shprehu pritjen që qeveria e re dhe presidenti i ri i Serbisë të kontribuojnë në qetësimin e tensioneve politike.
Sipas Milatoviqit, rrethana politike më të qëndrueshme në Serbi mund të krijojnë një mjedis më të favorshëm për përmirësimin e bashkëpunimit mes Podgoricës dhe Beogradit.
Ai përsëriti mbështetjen për perspektivën evropiane të Serbisë, por edhe të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar rëndësinë e përparimit të tyre në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, bashkëpunimi rajonal dhe integrimet evropiane janë të rëndësishme për stabilitetin dhe zhvillimin afatgjatë të rajonit, porositi presidenti malazez, siç njofton Portal ETV.
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