☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 05 Nëntor 2026
S&P 500 7,689 ▲1.58%
DOW 53,356 ▲3.03%
NASDAQ 25,737 ▲1.44%
NAFTA 88.29 ▲0.19%
ARI 4,137 ▲1.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
₿ CRYPTO
BTC $80,301 ▲ +2.33% ETH $2,414 ▲ +3.98% XRP $1.3186 ▲ +2.94% SOL $96.6800 ▲ +3.85%
S&P 500 7,689 ▲1.58 % DOW 53,356 ▲3.03 % NASDAQ 25,737 ▲1.44 % NAFTA 88.29 ▲0.19 % ARI 4,137 ▲1.57 % S&P 500 7,689 ▲1.58 % DOW 53,356 ▲3.03 % NASDAQ 25,737 ▲1.44 % NAFTA 88.29 ▲0.19 % ARI 4,137 ▲1.57 %
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
05 Nën 2026
Breaking
Beniers vendos ndeshjen pas 55 sekondash në kohën shtesë, Kraken mundin Flames 2-1 Tragjedia në Elbasan me dy viktima, zbardhen dyshimet e para për shkakun e shpërthimit në pallat KIEV – Fitorja e demokratëve në SHBA, Zelensky shpreson për më shumë ndihmë për Ukrainën Cisternë goditet nga dy projektilë të paidentifikuar në veri të Katarit, gjendja e ekuipazhit ende e paqartë Milatoviq: Mali i Zi dëshiron marrëdhënie me Serbinë si ato mes Çekisë dhe Sllovakisë
Menu
Mali i Zi

Milatoviq: Mali i Zi dëshiron marrëdhënie me Serbinë si ato mes Çekisë dhe Sllovakisë

Presidenti malazez, gjatë ligjëratës në Universitetin e Karlit në Pragë, tha se Lista Studentore ka marrë legjitimitet të fortë nga qytetarët e Serbisë për ta udhëhequr vendin dhe shprehu mbështetje për perspektivën evropiane të Serbisë e të gjithë Ballkanit Perëndimor.

· 2 min lexim
Presidenti Jakov Milatoviq me presidentin çek Petr Pavel në Pragë (Foto: Kabineti i Presidentit)

Mali i Zi dëshiron të ndërtojë marrëdhënie miqësore dhe partneriteti me Serbinë, sipas modelit të marrëdhënieve mes Çekisë dhe Sllovakisë, deklaroi presidenti malazez Jakov Milatoviq gjatë ligjëratës në Universitetin e Karlit në Pragë, siç njofton Portal ETV. Në ligjëratë ai foli për të ardhmen evropiane të rajonit dhe për perspektivat e përmirësimit të bashkëpunimit ndërshtetëror.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve në ligjëratë, Milatoviq theksoi rëndësinë e lidhjeve historike, shoqërore dhe familjare mes qytetarëve të Malit të Zi dhe Serbisë, duke i vlerësuar ato si një themel të rëndësishëm për zhvillimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, raporton Portal ETV.

Duke folur për ndryshimet politike në Serbi, presidenti malazez shprehu optimizëm për të ardhmen e marrëdhënieve mes dy vendeve. Sipas raportimit të Portal ETV, ai vlerësoi se Lista Studentore ka marrë legjitimitet të fortë nga qytetarët e Serbisë për ta udhëhequr vendin dhe shprehu pritjen që qeveria e re dhe presidenti i ri i Serbisë të kontribuojnë në qetësimin e tensioneve politike.

Sipas Milatoviqit, rrethana politike më të qëndrueshme në Serbi mund të krijojnë një mjedis më të favorshëm për përmirësimin e bashkëpunimit mes Podgoricës dhe Beogradit.

Ai përsëriti mbështetjen për perspektivën evropiane të Serbisë, por edhe të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar rëndësinë e përparimit të tyre në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, bashkëpunimi rajonal dhe integrimet evropiane janë të rëndësishme për stabilitetin dhe zhvillimin afatgjatë të rajonit, porositi presidenti malazez, siç njofton Portal ETV.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu