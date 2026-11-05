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NHL

Kempe shkëlqen me tre gola në rikthim, Kings shkatërrojnë Sharks 7-2

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Los Angeles Kings fituan thellë 7-2 ndaj San Jose Sharks të mërkurën në mbrëmje në Crypto.com Arena, në një ndeshje ku Adrian Kempe u rikthye me një paraqitje vendimtare, siç njofton NHL.com.

Kempe, i cili mungoi të shtunën në humbjen 3-2 ndaj Buffalo Sabres, shënoi golin e parë pas vetëm 1 minute e 23 sekondash, me një gjuajtje në kundërsulm. Ai dyfishoi epërsinë në minutën 16:09 të periodës së parë, ndërsa Quinton Byfield e çoi rezultatin në 3-0 në minutën 18:38, në lojë me epërsi numerike, pas pasimit të Artemi Panarinit.

San Jose ngushtoi diferencën me Macklin Celebrinin, i cili shënoi golin e tij të gjashtë të sezonit në minutën 5:07 të periodës së dytë, gjithashtu në epërsi numerike. Por Erik Haula riktheu epërsinë prej tre golash në minutën 11:10, dhe Kempe plotësoi hat trick-un e tij të pestë në NHL në minutën 15:51, për 5-1.

Në periodën e tretë, Joel Armia shënoi në minutën 2:12 për 6-1. Ivar Stenberg shënoi golin e dytë me epërsi numerike për Sharks në minutën 9:41, ndërsa Byfield vulosi rezultatin 7-2 në minutën 14:28, me golin e tij të dytë me epërsi numerike, duke devijuar gjuajtjen e Panarinit.

Panarin mbylli ndeshjen me katër asistime, Haula me një gol dhe një asistim, ndërsa portieri Darcy Kuemper bëri 30 pritje për Kings, të cilët ishin 3 për 5 në lojën me epërsi numerike dhe regjistruan fitoren me diferencën më të madhe këtë sezon. Për Sharks, që pësuan humbjen e tretë radhazi, portieri Yaroslav Askarov bëri 20 pritje. Kings tani kanë bilanc 5-7-2, ndërsa Sharks 7-9-1, sipas NHL.com. Mbrojtësi i San Jose, Eric Pohlkamp, debutoi në NHL në këtë ndeshje.

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