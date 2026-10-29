Si ndodhi një aksident treni me shpejtësi të lartë në Spanjën qendrore
Dy trena me shpejtësi të lartë u përplasën në Spanjë të mërkurën pak para orës 9 të mëngjesit ), duke vrarë të paktën 68 persona dhe plagosur gati 80 të tjerë, duke shkaktuar pezullimin e shërbimeve hekurudhore midis Madridit dhe rajonit jugor të Andaluzisë.
Aksidenti është më vdekjeprurësi në Spanjë që nga viti 2013 dhe është përplasja e dytë midis trenave me shpejtësi të lartë në të njëjtën linjë në nëntë muaj, pas një aksidenti në janar në këtë linjë që vrau 46 persona.
Një tren ekspres Iryo u ndal në semaforin e kuq kur u përplas nga një tren me shpejtësi të lartë Renfe midis qyteteve Mora dhe Orgaz, pranë Toledos, rreth 118 kilometra në jug të Madridit me tren.
Duke iu drejtuar gazetarëve në Madrid, Ministri i Transportit i Spanjës, Oscar Puente, tha se një defekt në komunikimet kompjuterike kishte ndaluar automatikisht trafikun. Puente tha se aksidenti fatal i trenit ndodhi pasi u mor një vendim i gabuar për të rinisur trenin me shpejtësi të lartë Renfe, pavarësisht se kishte semafor të kuq, duke shkelur protokollin.
“E gjithë Spanja është në zi”, tha kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez. Ai shtoi se është përparësi të kuptohet pse ndodhi tragjedia. “Nëse ka pasur ndonjë neglizhencë, ajo do të dalë në dritë”, tha ai.
Esther Padilla, zëdhënëse e qeverisë rajonale të Castilla La Mancha, tha se 147 persona, përfshirë një foshnjë, ishin në bordin e trenit Iryo dhe 397 pasagjerë po udhëtonin me shërbimin Renfe.
Përpara aksidenteve të këtij viti, fatkeqësia e fundit e madhe hekurudhore në Spanjë ndodhi në vitin 2013, kur 80 persona u vranë dhe 145 të tjerë u plagosën pasi një tren me shpejtësi të lartë doli nga shinat në një kthesë të mprehtë pranë qytetit veriperëndimor të Santiago de Compostela./Reuters
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.