Si renditen Steve Ballmer, Jerry Jones dhe Robert Kraft në listën e Forbes për më të pasurit
Forbes publikoi listën e 400 më të pasurve në Shtetet e Bashkuara dhe në të u përfshinë edhe disa pronarë të ekipeve sportive. Pronari i Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, ishte figura më e spikatur e lidhur me sportin, i vendosur në radhitjen e përgjithshme në vendin e 9-të me një pasuri rreth 156 miliardë dollarë. Jerry Jones, pronari i Dallas Cowboys, rezultoi në vendin e 49-të me rreth 23.5 miliardë dollarë, ndërsa Robert Kraft i New England Patriots u rendit në vendin e 81-të me rreth 15.2 miliardë dollarë.
Sipas Bleacher Report, Ballmer ishte emri kryesor i skenës sportive në listën e Forbes, ndërsa lista përfshinte edhe emra të tjerë të shquar të pronarëve të klubeve.
Renditja e Ballmer-it erdhi pas një periudhe të trazuar për Clippers: pas hetimit të NBA-së mbi shmangien e kufirit të pagave lidhur me shkëmbimin që përfshinte Kawhi Leonard e dërgimin e tij te Toronto Raptors, Ballmer mori një pezullim njëvjeçar. Franchise u gjobit me 30 milionë dollarë, humbi pesë zgjedhje në raundin e parë të draftit dhe disa drejtues të klubit, përfshirë Lawrence Frank dhe Gillian Zucker, u pezulluan. Kawhi Leonard u ndëshkua me një gjobë prej 700,000 dollarësh. Si pjesë e procesit, avokati John Gibson u emërua guvernator dhe CEO në detyrë, dhe Ballmer deklaroi se kishte pranuar dhe paguar dënimet e vendosura nga liga.
Në renditjen e përgjithshme të Forbes, iniciativa tjera të pronarëve ishin të dukshme: Rob Walton, pronar i Denver Broncos, u rendit në vendin e 11-të me rreth 132 miliardë dollarë pasuri; Henry Samueli, pronar i Anaheim Ducks, ishte përfaqësuesi më i pasur i NHL në vendin e 31-të me rreth 33.8 miliardë dollarë; ndërsa Steve Cohen, pronari i New York Mets, kryesoi grupin e MLB-së në vendin e 43-të me rreth 26.7 miliardë dollarë.
Këto renditje dhe detaje mbi pronarët sportivë janë përmendur në raportimin e Bleacher Report.
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