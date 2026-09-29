Sidney Crosby dhe Penguins pa presion për rinovimin e kontratës ndërsa nis sezoni i 22-të
Drejtori i përgjithshëm i Pittsburgh Penguins, Kyle Dubas, tha të hënën se skuadra dhe kapiteni Sidney Crosby janë të qetë përpara nisjes së sezonit të rregullt, edhe pa një marrëveshje të re kontraktuale. Crosby, 39 vjeç, po hyn në vitin e fundit të një kontrate dyvjeçare me vlerë 17.4 milionë dollarë, e nënshkruar më 16 shtator 2024, ndërsa bisedimet me agjentin e tij, Pat Brisson, do të vazhdojnë. Dubas përmendi se dialogu është i hapur dhe se nuk ndjejnë presion për të mbyllur çështjen brenda një afati të caktuar.
Siç raporton nhl, Crosby po përgatitet për sezonin e tij të 22-të në Ligë dhe tha se një kontratë e re nuk duhet domosdoshmërisht të jetë e firmosur para ndeshjes hapëse kundër Philadelphia Flyers. Ai u shpreh se dëshiron të përqendrohet te loja, ndërsa menaxhmenti do të marrë përsipër bisedimet. Sezonin e kaluar Crosby udhëhoqi Penguins me 74 pikë (29 gola, 45 asistime) në 68 ndeshje, duke zgjatur rekordin e tij të sezoneve me mesatare të paktën një pikë për ndeshje në 21 sezonet e karrierës, dhe duke ndihmuar skuadrën të kualifikohet për play-off pas tre vitesh mungesë.
Edhe Evgeni Malkin dhe Erik Karlsson ndodhen në situata të ngjashme kontraktuale. Malkin, 40 vjeç, nënshkroi një kontratë njëvjeçare me vlerë 5.5 milionë dollarë më 26 maj 2026 për të shmangur statusin e agjentit të lirë; ai realizoi 61 pikë (19 gola, 42 asistime) në 56 ndeshje dhe ka thënë se nuk është i përgatitur të deklarojë pensionimin. Dubas refuzoi të komentojë publikisht çdo synim për të negociuar sërish me Malkin për një marrëveshje afatshkurtër. Karlsson, në vitin e fundit të një kontrate tetëvjeçare prej 92 milionë dollarësh që e nënshkroi më 17 qershor 2019, u bashkua me Pittsburgh në një shkëmbim me tre skuadra më 6 gusht 2023; 36-vjeçari kishte 66 pikë (15 gola, 51 asistime) në 75 ndeshje sezonin e kaluar dhe tha se çështja e rinovimit nuk është diskutuar.
Sipas nhl, Dubas theksoi se klubi po përpiqet të largohet nga mesatarja e Ligës duke zhvilluar talentet e reja dhe duke qenë më pak i varur nga veteranët në moshë, dhe se kjo drejtim mund të kërkojë vendime të vështira në të ardhmen për t’u bërë një skuadër pretendente.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.