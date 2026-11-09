Situata e sigurisë në Mal të Zi e qëndrueshme, që nga viti 2022 u regjistruan 14 shtetas në fronte të huaja lufte
Ekipi Operativ Kombëtar kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, në takimin e 2 nëntorit, vlerësoi se kërcënimi i menjëhershëm terrorist është i ulët; rekrutimi bëhet kryesisht në internet, njoftoi Ministria e Brendshme.
Situata e sigurisë në Mal të Zi është e qëndrueshme, me nivel të ulët të kërcënimit të menjëhershëm terrorist, vlerësoi Ekipi Operativ Kombëtar për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, terrorizmit, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (NOT) në takimin e mbajtur më 2 nëntor, siç njofton RTCG duke iu referuar Ministrisë së Brendshme (MPB).
Sipas njoftimit të MPB-së, që nga viti 2022 është regjistruar largimi i 14 shtetasve malazezë drejt fronteve të huaja të luftës; të dhënat e deritanishme tregojnë se rekrutimi bëhet kryesisht nëpërmjet internetit dhe platformave dixhitale të komunikimit, me kontakte ndërkufitare dhe tranzit përmes vendeve të treta.
Shërbimet kompetente ndjekin vazhdimisht largimet, kthimet e mundshme dhe veprimtaritë e lidhura me to, duke shkëmbyer informacione me partnerët ndërkombëtarë dhe duke marrë masa për parandalimin e rreziqeve të sigurisë.
Në takim u theksua rëndësia e forcimit të qëndrueshmërisë së shoqërisë ndaj radikalizimit, gjuhës së urrejtjes dhe përmbajtjeve ekstremiste, sidomos në hapësirën dixhitale: arsimi, shkrim-leximi mediatik e dixhital, kultura e dialogut dhe bashkëpunimi mes institucioneve, sistemit arsimor, familjes dhe komunitetit vendor.
U theksua gjithashtu nevoja për koordinim më të fortë ndërinstitucional dhe bashkëpunim ndërkombëtar, përfshirë masat kundër financimit të terrorizmit; institucionet, sipas MPB-së, mbeten të përkushtuara për ruajtjen e një mjedisi të qëndrueshëm e të sigurt shoqëror.
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