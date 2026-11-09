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Mali i Zi

Zjarrfikësit e Podgoricës evakuuan tre persona nga dëbora në Komovi pas më shumë se gjashtë orësh aksion

Një i rritur dhe dy fëmijë mbetën të bllokuar në dëborë në zonën e Komovit; thirrja u mor në orën 13:28 dhe aksioni i Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Kryeqytetit përfundoi në orën 19:30.

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Pamje nga aksioni i shpëtimit në Komovi
Pamje nga aksioni i shpëtimit në Komovi. Foto: Shërbimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Kryeqytetit

Shërbimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Kryeqytetit (Podgoricë) evakuoi mbrëmjen e kaluar një person të rritur dhe dy fëmijë që kishin mbetur të bllokuar në dëborë në zonën e Komovit, siç njofton Vijesti.

Thirrja për personat e bllokuar në dëborë në Komovi u mor në orën 13:28, pas së cilës pjesëtarët e Shërbimit nisën aksionin e shpëtimit, i cili përfundoi në orën 19:30.

Komandanti Nikola Bojanoviq tha për Vijesti se pas më shumë se gjashtë orësh aksion jashtëzakonisht të vështirë, ata arritën të evakuojnë me sukses nga dëbora një të rritur dhe dy fëmijë.

Në aksion morën pjesë komandanti Bojanoviq, një drejtues dhe katër zjarrfikës-shpëtimtarë, gjithsej gjashtë pjesëtarë të Shërbimit.

Aksioni në Komovi është një kujtesë për rreziqet e motit të dimrit në zonat malore të Malit të Zi, ku dëbora mund t’i bllokojë udhëtarët brenda pak orësh.

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