Skandali i dopingut, Pirro Dhima jep dorëheqjen si këshilltar në Ministrinë greke të Sportit, ministria ia refuzon: S’ke lidhje me çështjen
Pirro Dhima paraqiti dorëheqjen si këshilltar special në Ministrinë greke të Sportit pas arrestimit të vëllait të tij për doping, por zëvendësministri Janis Vrutsis e refuzoi, duke theksuar se kampioni olimpik nuk ka asnjë lidhje me çështjen.
Siç njofton Shqiptarja.com, Pirro Dhima ka paraqitur dorëheqjen nga posti i këshilltarit special në Ministrinë e Sportit të Greqisë, pas shpërthimit të skandalit të dopingut në të cilin është përfshirë vëllai i tij, Odhise Dhima.
Sipas mediave greke, dorëheqja nuk është pranuar nga zëvendësministri i Sportit, Janis Vrutsis, i cili i ka thënë kampionit olimpik se nuk ka asnjë lidhje mes tij, vëllait të tij dhe skandalit në fjalë, ndaj duhet të qëndrojë në detyrë.
Lajmi u bë i ditur nga gazetarja Afroditi Grameli përmes një postimi në X, ku citoi vetë Dhima-n: ai tha se e paraqiti dorëheqjen për arsye etike, menjëherë pas shpërthimit të skandalit.
Dhima, një nga peshëngritësit më të mëdhenj të të gjitha kohërave, e mori vendimin për të mos njollosur imazhin e tij dhe të ministrisë pas arrestimit të vëllait 51-vjeçar. Sipas burimeve zyrtare, autoritetet greke janë të bindura se ai nuk është i implikuar në hetime dhe se çështja ka të bëjë vetëm me Odhise Dhima-n dhe djalin e tij; ndërkohë, Dhima ka vijuar punën si zakonisht.
Odhise Dhima u arrestua në Greqi me akuzën se që prej vitit 2024 furnizonte peshëngritës me substanca dopingu, përfshirë edhe djalin e tij të mitur. Gjatë kontrolleve në banesa në Selanik dhe Athinë, policia sekuestroi substanca të ndaluara, telefonë, kompjuterë, armë dhe municione; skandali shpërtheu pasi një peshëngritës rezultoi pozitiv në testet e dopingut, duke zbuluar një rrjet të gjerë trafikimi të substancave të ndaluara.
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