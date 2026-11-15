Skandali që tronditi Nvidia, Huang në bisedime për t’u kthyer në krye të kompanisë
Jensen Huang po shqyrton rikthimin në rolin e Drejtorit Ekzekutiv të Nvidia, ndërsa aleatët e tij në Silicon Valley ushtrojnë presion mbi bordin e kompanisë për ta rikthyer atë në punë.
Zbulimi vjen vetëm pak ditë pasi drejtuesi i teknologjisë dha dorëheqjen pas raportimeve se ai kishte afera me një grua që dyshohet se ishte spiune kineze.
Ndërsa tani raportohet se Huang ka diskutuar mundësinë e kthimit në kompani.
E gjithë kjo vjen ndërsa një hetim i pavarur nga bordi i Nvidia është duke u zhvilluar mbi sjelljen që çoi në një krizë të paprecedentë lidershipi në prodhuesin e çipave prej 4 trilionë dollarësh këtë javë.
Huang ende gëzon besnikërinë e disa punonjësve, disa prej të cilëve kanë folur publikisht pas dorëheqjes së tij duke bërë thirrje për kthimin e tij.
Megjithatë, përpjekja për të rikthyer në detyrë drejtorin ekzekutiv mund të përballet me kundërshtime nga figurat kryesore politike në Uashington.
Sekretari i Thesarit, Scott Besant, bëri thirrje të dielën për ndryshime rrënjësore në udhëheqjen e kompanisë pas largimit të Huang. /Telegrafi/
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