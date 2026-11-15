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Teknologji

Vulcan i ULA-s ngrihet me 40 satelitë Amazon Leo: rikthim në fluturim pas nëntë muajsh

Raketa më e fuqishme e United Launch Alliance u ngrit nga Cape Canaveral pas një ndalese në numërim dhe dy shtyrjesh, në misionin e parë për plejadën e internetit të Amazon-it.

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Raketa Vulcan Centaur gjatë nisjes
Foto arkiv: Raketa Vulcan Centaur gjatë nisjes Cert-2, tetor 2024. Foto: U.S. Space Force, Public domain.

Raketa Vulcan e United Launch Alliance u ngrit të dielën në orën 12:41 pasdite sipas orës së Bregut Lindor (ET), nga Kompleksi i Nisjes 41 në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral, me 40 satelitë të internetit broadband Amazon Leo në bord, siç njofton Florida Today në mbulimin e saj live. Misioni, i njohur si Amazon Leo 1 (LV-01), u nis në një trajektore verilindore, duke shënuar nisjen e parë të Vulcan për plejadën e Amazon-it.

Nisja erdhi pas dy shtyrjesh radhazi të premten dhe të shtunën, si dhe pas një ndalese në numërimin e fundit të dielën, kur u shkel një kufi i kuq i kontrolluar nga kompjuteri, i cili më vonë u mbyll. Synimi përfundimtar, ora 12:40 pasdite, ishte në fund të dritares 29-minutëshe të nisjes, ndërsa moti ishte 95% i favorshëm për nisje.

Rreth një minutë e 45 sekonda pas nisjes, të gjashtë përforcuesit e ngurtë të raketës u shkëputën në një lartësi prej rreth 22 miljesh, sipas ULA-s. Ky fluturim shënon rikthimin e Vulcan në fluturim pas anomalive të përforcuesit të 12 shkurtit 2026, e cila e mbajti raketën në tokë për nëntë muaj.

Vulcan në këtë mision është varianti VC6L: 215 këmbë i lartë, me gjashtë përforcues GEM-63XL, rreth 3.9 milionë paund shtytje dhe me shkallën e sipërme Centaur V të optimizuar për orbitën e ulët të Tokës. Amazon Leo, e njohur më parë si Project Kuiper, planifikon një plejadë me më shumë se 3,000 satelitë; kjo është grupi më i madh i deritanishëm për plejadën, me 40 satelitë në një nisje të vetme.

Sipas planit, vendosja e satelitëve pritej të niste rreth 70 minuta pas nisjes dhe të zgjaste rreth 25 minuta. Pas nisjes së suksesshme, autoritetet e Brevard County çaktivizuan mbështetjen e tyre për nisjen. Fotoja kryesore është foto arkiv nga nisja Vulcan Cert-2 në tetor 2024.

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