White Sox të interesuar për Hiromi Itoh, skautët e ndoqën në Japoni në gusht dhe shtator
Chicago White Sox janë në kërkim të përforcimeve për rotacionin dhe kanë identifikuar hedhësin japonez Hiromi Itoh si një nga objektivat e tyre. Siç njofton Francys Romero i BeisbolFR, White Sox dërguan skautë për ta ndjekur Itohun dhe bashkatdhetarin e tij Kaima Taira në gusht dhe shtator, dhe pritet të jenë mes pretendentëve për firmën e tij; interesi i Chicagos për Tairan ishte raportuar edhe më parë.
Itoh, Taira dhe infielderi Teruaki Sato u postuan zyrtarisht nga skuadrat e tyre japoneze më 1 nëntor. Normalisht do të kishin 45 ditë për të negociuar me klubet e MLB-së, por bllokimi i pritshëm i punës po i prish planet: afati nuk do të ndalet gjatë bllokimit, ndaj dritarja efektive është vetëm 30 ditë. Treshes i mbeten pak më shumë se dy javë për të firmosur; përndryshe kthehen në Japoni për sezonin 2027.
Itoh vjen me një kartë vizite të fortë: mesatare karriere 2.91 dhe 902 strikeout në pak më shumë se 1.000 ininge me Hokkaido Nippon-Ham Fighters, ndërsa në vitin 2025 fitoi çmimin Sawamura, ekuivalenti japonez i Cy Young. Kontrolli i tij është elitar, me përqindje bazash të dhëna 5.5% ose më pak në secilin nga tre sezonet e fundit, dhe repertori i tij numëron deri në dhjetë hedhje të ndryshme. MLB Trade Rumors e rendit numër 36 në listën e 50 agjentëve të lirë më të mirë dhe parashikon një kontratë dyvjeçare prej 20 milionë dollarësh, plus rreth 4 milionë dollarë tarifë postimi për Fighters.
Në Chicago, menaxheri i përgjithshëm Chris Getz ka bërë të ditur se mbrojtësi Grant Taylor do të punojë si titullar, përkrah Sean Burke, Davis Martin, Anthony Kay dhe veteranit Luis Castillo — një rotacion me pak përvojë, ku Itoh do të sillte thellësi në pjesën e pasme. White Sox kanë hapësirë në buxhet, me pagat e projektuara prej 108.5 milionë dollarësh për 2027, dhe janë aktivë edhe për Tairan e hedhësin Dustin May.
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