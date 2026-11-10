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10 Nën 2026
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Sporti

Ski/ Lindsey Vonn do të kryejë operacionin e 9-të, pjesë e fazës së rikuperimit

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Skiatorja e njohur amerikane, Lindsey Vonn, është gati të kryejë ndërhyrjen e 9-të kirurgjikale. Kampionia ka bërë të ditur nëpërmjet rrjeteve sociale se këtë operacion e priste prej kohësh dhe se është i lidhur me fazën e rikuperimit, pas dëmtimit të pësuar në këmbën e majtë.

“Kam qenë shumë nervoze dhe në ankth, por në të njëjtën kohë entuziaste që mund ta lë pas krahëve dëmtimin”, – ka shkruar Vonn, duke shpjeguar se disa aspekte mund të vlerësohen gjatë ndërhyrjes që do të kryejë.

Skiatorja ka falënderuar mjekët, fizioterapistët dhe personelin shëndetësor për mbështetjen që i kanë dhënë, përveç fansave që e kanë shoqëruar gjatë 9 muajve të fundit që nga dëmtimi. “Shpresoj që të jetë operacioni i fundit”, – ka shtuar Vonn.

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