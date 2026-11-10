Ngec ratifikimi i marrëveshjes për kontrollin kufitar hyrje-hyrje me Shqipërinë, VLEN akuzon Musa Xhaferin
Ratifikimi i marrëveshjes mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë ka ngecur në Komisionin për politikë të jashtme të Kuvendit; marrëveshja parashikon kontroll të përbashkët hyrje-hyrje në pesë vendkalime kufitare, përfshirë Qafë Thanën.
Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për zbatimin e sistemit të kontrollit kufitar hyrje-hyrje ka ngecur në Kuvend, sepse procedura ende nuk ka kaluar në Komisionin për politikë të jashtme, të cilin e kryeson Musa Xhaferi, siç njofton INA.
Sipas reagimit të deputetëve të VLEN-it që citon INA, për pasojë propozimi nuk ka arritur të jetë pjesë e seancës plenare të planifikuar për sot, më 10 nëntor 2026. Propozues i ligjit për ratifikimin është Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.
Marrëveshja parashikon vendosjen e sistemit të kontrollit të përbashkët hyrje-hyrje në pesë vendkalime kufitare ndërmjet dy shteteve, me vetëm një ndalesë dhe një kontroll për qytetarët. Në mesin e vendkalimeve është edhe Qafë Thana, ku funksionon sistemi “One stop shop”, por modeli hyrje-hyrje ende nuk është zbatuar plotësisht; me marrëveshjen e re edhe aty qytetarët do t’i nënshtrohen vetëm një kontrolli.
VLEN e konsideron marrëveshjen të rëndësishme për lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve dhe forcimin e lidhjeve rajonale, veçanërisht drejt Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe për projektet strategjike infrastrukturore: Korridori 8, rruga Shkup–Bllacë dhe aksi Tetovë–Prizren.
Mbetet e paqartë se kur do të procedohet marrëveshja në komisionin parlamentar dhe kur do të mund të rikthehet për ratifikim në seancë plenare.
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