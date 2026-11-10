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Sporti

NBA/ San Antonio dominon Suns, Lakers dhe Warriors s’ndalen

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Victor Wembanyama dominues udhëhoqi Spurs në fitoren e 9-të radhazi. “Viktima” e radhës e SanAntonio ishin Suns të Finiks. Sono

Seëri fitoresh radhazi kanë ruajtur edhe Golden State. Curry me shokë mposhtën lehtë Neë Orleans.

Fitorja karshi Atlantas ishte gjashta radhazi për Lakers-at e Luka Donçiç.

Ndërsa në Detroit, Anthony Davis luajti një ndeshje të madhe, por kjo performancë nuk i evitoi disfatën Uashingtonit.

Houston fituan në shtëpinë e tyre përballë Denver ndërsa Dallas, e udhëhequr nga yje si Cooper Flagg dhe Kyrie Irving, mundi në sekondat e fundit Indianën. A.V.

Ndeshjet

CHARLOTTE HORNETS-CLEVELAND CAVALIERS 124-112

ATLANTA HAWKS-LOS ANGELES LAKERS 114-124

DETROIT PISTONS-WASHINGTON WIZARDS 122-111

TORONTO RAPTORS-MEMPHIS GRIZZLIES 102-118

DALLAS MAVERICKS-INDIANA PACERS 125-122

HOUSTON ROCKETS-DENVER NUGGETS 110-100

PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 96-122

GOLDEN STATE WARRORS-NEW ORLEANS PELICANS 138-87

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