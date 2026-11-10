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Kronika

Sterilizimi, GJKKO rrëzon 22 kërkesat e ish-ministrit Beqaj, mes tyre pushimin e çështjes dhe pavlefshmërinë e akteve

Gjykata e Posaçme rrëzoi të gjitha kërkesat e mbrojtjes së Ilir Beqajt në gjyqin për koncesionin e sterilizimit; seanca e radhës më 12 nëntor, ish-ministri paralajmëron ankim në Apel

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(pa)Rëndësia e fjalës “SHPREHIMISHT”!

Gjykata e Posaçme (GJKKO) rrëzoi 22 kërkesat e paraqitura nga mbrojtja e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj në gjyqin për koncesionin e sterilizimit të seteve kirurgjikale, siç njofton Shqiptarja.com. Beqaj kishte kërkuar ndër të tjera pushimin e çështjes dhe shpalljen e pavlefshme të akteve, por gjykata nuk pranoi asnjë prej kërkesave të tij.

Sipas Shqiptarja.com, u rrëzuan ndër të tjera kërkesa për pushimin e çështjes, kërkesa për akt-ekspertim lidhur me sëmundjen e Beqajt, si dhe kërkesa për përjashtimin e të dhënave personale nga përgjimet në Itali dhe komunikimet “Sky ECC”. Mbrojtja kërkoi gjithashtu pavlefshmërinë e akteve të përgjimeve telefonike në Itali dhe të provave të siguruara nga EUROPOL, si dhe anulimin e akteve lidhur me masën “arrest në burg”.

Avokati Sokol Hazizaj tha pas seancës se gjykata i rrëzoi të gjitha kërkesat, disa si të pabazuara dhe disa si të parakohshme, për t’u shqyrtuar në fund të seancës paraprake. Seanca paraprake vijon, ndërsa seanca e radhës është caktuar më 12 nëntor, ora 10:00, ku palët do të paraqesin konkluzionet për kërkesat e mbrojtjes.

Pas seancës, vetë Beqaj tha se e priste rrëzimin e kërkesave dhe se mbrojtja do të ankohet me shkrim në Apelin e Posaçëm.

SPAK e akuzon Beqajn për shpërdorim detyre në bashkëpunim për koncesionin e sterilizimit, me dëm ndaj shtetit prej 101 milionë eurosh. Koncesioni u nënshkrua në vitin 2015 me vlerë 100 milionë euro dhe afat 10-vjeçar, i zgjatur me një vit, deri në vitin 2026. Të akuzuar në këtë çështje janë edhe ish-zëvendësministri Klodian Rjepka, biznesmeni Ilir Rrapaj dhe persona të tjerë, ndërsa Beqaj ndodhet në arrest shtëpie.

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