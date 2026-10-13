“Skyscanner”: Dhërmiu, një ftesë për të zbuluar Rivierën Shqiptare edhe në vjeshtë
– Vjeshta ofron mundësi për të zbuluar destinacione tërheqëse nën rrezet e diellit, mes peizazheve piktoreske, trashëgimisë kulturore dhe shijeve tradicionale. Temperaturat e ngrohta dhe fluksi më i ulët i turistëve e bëjnë këtë periudhë të përshtatshme për udhëtime dhe pushime larg ritmit të ngarkuar të sezonit veror, sipas një artikulli të botuar në median italiane “Skyscanner.it”.
Mes 20 destinacioneve të përzgjedhura për të shijuar ngrohtësinë gjatë vjeshtës, nga qytetet evropiane te vendpushimet mesdhetare, përfshihet edhe Dhërmiu, një prej perlave të Rivierës Shqiptare, ku plazhet, natyra dhe tradita mund të zbulohen edhe pas përfundimit të sezonit veror.
Vjeshta është një nga periudhat më të përshtatshme për të udhëtuar, pasi temperaturat janë zakonisht më të buta se gjatë verës, shumë destinacione kanë më pak vizitorë dhe qytetet ofrojnë një atmosferë më të qetë, ideale për t’u eksploruar.
Kjo periudhë krijon mundësi për shëtitje në qendrat historike, përgjatë shëtitoreve buzë detit dhe në tregjet lokale, si dhe për të provuar gatimet tradicionale, për të vizituar muzetë dhe për të zbuluar natyrën përreth, pa vapën e madhe të muajve të verës.
Në këtë udhëzues paraqiten 20 qytete dhe destinacione ku mund të shijoni motin e ngrohtë gjatë vjeshtës, në Evropë, në rajonin e Mesdheut dhe në vende më të largëta.
Disa prej tyre janë të përshtatshme për një udhëtim të shkurtër në fundjavë, ndërsa të tjerat ofrojnë mundësi për pushime më të gjata, duke ndërthurur detin, kulturën dhe ditët me diell.
Nga Lisbona në Marrakesh, përmes destinacioneve mesdhetare, këto qytete janë veçanërisht të përshtatshme për turistët, që kërkojnë temperatura të buta, ditë me diell dhe një atmosferë më të qetë, larg fluksit të sezonit të lartë turistik.
Përzgjedhja përfshin qytete evropiane, vendpushime bregdetare dhe destinacione më të largëta, që mund të vizitohen gjatë shtatorit, tetorit dhe nëntorit.
Mes tyre gjenden kryeqytete me një trashëgimi të pasur kulturore, fshatra piktoreskë buzë detit, ishuj dhe qytete, ku vizitat kulturore mund të ndërthuren me plazhet, gastronominë dhe shëtitjet në natyrë.
Dhërmi, Shqipëri – plazhe, ekskursione dhe gastronomi tradicionale
Dhërmiu, i vendosur në Rivierën Shqiptare përgjatë bregdetit të detit Jon, është një destinacion i njohur për ujërat e kristalta, plazhet piktoreske dhe peizazhin malor që e rrethon.
Pas përfundimit të sezonit veror, zona përfshihet nga një ritëm më i qetë, duke ofruar kushte të përshtatshme për pushime relaksuese dhe eksplorimin e atraksioneve natyrore e kulturore.
Në fillim të vjeshtës, vizitorët mund të shijojnë ende plazhet e Dhërmiut, veçanërisht në ditët me temperatura të ngrohta, ndërsa një shëtitje në fshatin e vjetër u mundëson të zbulojnë shtëpitë karakteristike dhe kishat tradicionale.
Për ata që dëshirojnë të eksplorojnë natyrën, Kanioni i Gjipesë përbën një tjetër atraksion, pasi të çon drejt një prej plazheve më piktoreske të bregdetit, ku mund të mbërrihet në këmbë përmes shtigjeve ose nga deti, në varësi të kushteve.
Përvoja plotësohet me një shëtitje përgjatë Shtegut të Mullinjve, një vizitë në Kishën e Shën Stefanit dhe shijimin e gatimeve tradicionale, si tava e kosit, si dhe të peshkut të freskët në restorantet buzë detit.
Përsa i përket klimës, temperatura mesatare e paraqitur për Dhërmiun në përshkrimin e destinacionit është 24°C, ndërsa vlera orientuese e dhënë për periudhën e vjeshtës është 19°C.
Temperaturat mund të ndryshojnë sipas muajit dhe kushteve meteorologjike, ndaj këto të dhëna shërbejnë si referencë e përgjithshme për planifikimin e udhëtimit.
Destinacionet e përzgjedhura për të shijuar ngrohtësinë gjatë vjeshtës janë Lisbona në Portugali, Salerno dhe Otranto në Itali, Santa Cruz de Tenerife në Spanjë, Valeta në Maltë, Marsejë në Francë, Modica në Siçili, Heraklion në Greqi, Dubrovniku në Kroaci, Malaga në Spanjë, zona e Capo Rizzutos në Itali, Marrakeshi në Marok, Bonifacio në Francë, Dubai në Emiratet e Bashkuara Arabe, La Maddalena në Itali, Dhërmiu në Shqipëri, Stambolli në Turqi, Palma de Majorka në Spanjë, Nikozia në Qipro dhe Biarritz në Francë. /
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