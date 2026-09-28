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Film

“Snow Predator”: po xhirohet në Britani thrilleri i mbijetesës së Coz Greenop me Jason Flemyng në kast

Siç njofton ekskluzivisht Deadline, filmi është aktualisht në xhirim në Shinfield Studios të Britanisë, me regji të Coz Greenop dhe një kast që kryesohet nga Jason Flemyng.

· 1 min lexim
Skenë me snowmobile në dëborë nga filmi Snow Predator
Skenë nga "Snow Predator", aktualisht në xhirim në Britani

Siç njofton ekskluzivisht Deadline, Empire Studios, Rascal Entertainment, Green 13 Films dhe VMI Worldwide kanë bashkuar forcat për “Snow Predator”, një thriller mbijetese me regji të Coz Greenop dhe skenar të Charley McDougall.

Filmi është aktualisht në xhirim në Shinfield Studios, në Mbretërinë e Bashkuar, ku po realizohen skenat e mbijetesës në kushtet e vështira të natyrës dimërore.

Në kast janë Daniel Stisen, Eloise Lovell Anderson, Genevieve Chenneour dhe Jack McEvoy, krahas Jason Flemyng — aktorit të njohur për rolet në filmat “Snatch” dhe “X-Men: First Class”.

Sipas Deadline, VMI Worldwide do të shërbejë si kompania e shitjeve ndërkombëtare për filmin, ndërsa bashkëpunimi me Empire Studios, Rascal Entertainment dhe Green 13 Films e vendos “Snow Predator” mes titujve më të spikatur të kinematografisë botërore të sezonit të ardhshëm.

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