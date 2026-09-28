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Film

Trailer-i i dytë i «Werwulf»-it të Robert Eggers del në qarkullim: nis edhe loja e fshehur online para premierës së Krishtlindjeve

Filmi horror i regjisorit të «Nosferatu»-së, me Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp dhe Willem Dafoe, del në kinema më 25 dhjetor.

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Regjisori Robert Eggers. Foto: Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

«Werwulf», filmi i ri horror i regjisorit Robert Eggers, ka zbuluar trailer-in e tij të dytë, ndërsa Focus Features ka lançuar paralelisht edhe një lojë alternative online (ARG) që i zhyt fansat në botën e errët të filmit, siç njofton Just Jared.

Loja fton fansat të vizitojnë faqen DevourethAllMankynde.com dhe është e sinkronizuar me çdo hënë të plotë nga shtatori deri në nëntor: fansat duhet të gjejnë një “shenjë” të fshehur në platforma të ndryshme digjitale dhe ta deshifrojnë atë brenda faqes së lojës për të plotësuar çdo hënë — me vetëm 24 orë kohë për çdo kërkim, përpara se shenja të zhduket. Ata që plotësojnë të treja hënat presin një çmim mister në fund të lojës, sipas njoftimit të Focus Features të cituar nga Just Jared.

Në kastin e filmit luajnë Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp dhe Willem Dafoe, të shoqëruar nga Ralph Ineson dhe Bodhi Rae Breathnach. Tagline-i zyrtar e përshkruan si “një përrallë tronditëse për devotshmërinë, mallkimin dhe djallin brenda” — përvojën më “të dhunshme dhe mërzitëse” të Eggers-it deri tani.

«Werwulf» vjen pas suksesit të «Nosferatu»-së së Eggers-it dhe del në kinema më 25 dhjetor.

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