Sofia Vergara dhe Dan Reynolds në një romancë të re dashurie?
Aktorja e njohur Sofia Vergara dhe këngëtari i grupit Imagine Dragons , Dan Reynolds, kanë nxitur thashethemet për një lidhje të mundshme romantike, pasi janë fotografuar duke u mbajtur për dore gjatë një darke në Beverly Hills.
Sipas mediave të huaja, 54-vjeçarja dhe këngëtari 39-vjeçar kaluan një mbrëmje së bashku në restorantin luksoz italian Cipriani, ku në një moment Reynolds u fotografua duke mbajtur dorën e aktores, ndërsa ajo buzëqeshte.
Megjithatë, dyshja nuk ishte vetëm. Në darkë ishin të pranishëm edhe sipërmarrësja Anastasia Soare, themeluesja e markës së kozmetikës Anastasia Beverly Hills, si dhe një mik tjetër.
Sipas raportimeve, gjatë mbrëmjes Sofia u shfaq e qeshur dhe në humor të mirë. Në fund të darkës, rreth orës 00:30, dy të famshmit thuhet se u larguan në mënyrë diskrete nga hyrja e pasme e restorantit.
Dalja e tyre së bashku vjen pak kohë pasi këngëtari i dha fund lidhjes me aktoren Minka Kelly, me të cilën ishte në një marrëdhënie prej rreth katër vitesh.
Pas ndarjes, Reynolds u pa gjithashtu në shoqërinë e modeles dhe DJ-së Chantel Jeffries, gjatë koncertit të Miley Cyrus në Hollywood Bowl, më 18 tetor.
Ndërkohë, edhe Sofia ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave për shkak të zhvillimeve të fundit me ish-bashkëshortin e saj, aktorin Joe Manganiello, i cili ka bërë disa pretendime për marrëdhënien e tyre në kujtimet e tij të publikuara së fundmi.
Për momentin, as Sofia dhe as Dan nuk kanë konfirmuar një lidhje romantike. Megjithatë, fotografitë e tyre duke u mbajtur për dore kanë mjaftuar për të ndezur spekulimet se mes tyre mund të ketë lindur diçka më shumë se miqësia.
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