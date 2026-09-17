Sondazhi i Marquette: Miratimi i Trump bie në nivelin më të ulët të mandatit të dytë — vetëm 37%
Miratimi i presidentit amerikan Donald Trump ka rënë në vetëm 37 për qind — niveli më i ulët i mandatit të tij të dytë, sipas një sondazhi kombëtar të publikuar të martën, që rrit shqetësimin e republikanëve pak javë para zgjedhjeve të mesmandatit.
Sondazhi i Shkollës së Drejtësisë të Universitetit Marquette tregon se vetëm 37% e amerikanëve miratojnë punën e Trump si president — tre pikë më pak se në korrik dhe niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë nga Marquette që nga kthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë në fillim të vitit 2025. Rekordi i mëparshëm më i ulët ishte 38%, i shënuar në qershor. Sondazhi u krye mes 2 dhe 9 shtatorit me 1,023 të rritur amerikanë dhe ka një marzh gabimi prej 3.3 pikësh.
Edhe mbështetësit e tij më të zjarrtë po zbehen: pjesa e amerikanëve që thonë se “miratojnë fort” punën e Trump është pothuajse përgjysmuar, nga 29% në fillim të mandatit të dytë në vetëm 15% tani.
Rënia nuk kufizohet te vlerësimi i përgjithshëm. Krahasuar me korrikun, miratimi i Trump ka rënë në tetë çështje: siguria kufitare, emigracioni, politika e jashtme, tarifat, ekonomia, lufta me Iranin, çmimet e karburantit dhe inflacioni. Edhe siguria kufitare — tradicionalisht fusha e tij më e fortë — ka rënë nën 50%. Vetëm 19% e amerikanëve miratojnë mënyrën se si ai po menaxhon inflacionin dhe koston e jetesës, dhe vetëm 20% çmimet e karburantit.
Shqetësimet ekonomike reflektohen edhe në pompa: çmimi mesatar kombëtar i benzinës arriti 4.36 dollarë për gallon të mërkurën — 14 centë më shumë se një javë më parë dhe më shumë se një dollar më shumë se në shtatorin e vitit 2025, sipas të dhënave të AAA-së.
Për republikanët, lajmi më i keq vjen nga votimi i përgjithshëm për Kongresin: demokratët kryesojnë me 13 pikë mes votuesve të mundshëm — nga një epërsi prej 6 pikësh në korrik — dhe me 12 pikë mes votuesve të regjistruar, nga vetëm 2 pikë në korrik. Mbështetja për republikanët ka rënë me katër pikë që nga korriku.
Një sondazh tjetër, Reuters/Ipsos i publikuar të hënën, tregoi një përmirësim të lehtë për Trump (35%, dy pikë më shumë), por edhe aty republikanët mbeten 7 pikë pas demokratëve në votimin e përgjithshëm — hendeku më i gjerë i mandatit të dytë. Mesataret e sondazheve të 16 shtatorit e konfirmojnë trendin: RealClearPolitics e vendos miratimin e Trump në 40% kundrejt 57.8% mosmiratim; New York Times në 39 kundrejt 58; dhe Silver Bulletin në 38.4 kundrejt 58.5.
Zgjedhjet e mesmandatit zhvillohen në fillim të nëntorit, dhe këto shifra po kthehen në një sinjal alarmi për republikanët, të cilët rrezikojnë të humbasin kontrollin e Kongresit.
Burimi: USA Today
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