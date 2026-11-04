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WNBA

Sophie Cunningham fiton 2.9 milionë ndjekës në Instagram në një sezon, më shumë se 49 yjet e tjera të WNBA-së së bashku

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Mbrojtësja e Indiana Fever e mbylli sezonin 2026 me mbi 4.3 milionë ndjekës dhe, sipas të dhënave të publikuara të martën, rritja e saj i kaloi edhe të gjithë lojtarët e NBA-së.

Sophie Cunningham është bërë një nga historitë më të mëdha të basketbollit jashtë fushës. Siç njofton ClutchPoints, mbrojtësja e Indiana Fever shtoi më shumë se 2.9 milionë ndjekës në Instagram gjatë sezonit 2026 të WNBA-së, duke e çuar numrin e saj nga rreth 1.4 milionë në mbi 4.3 milionë.

Sipas Brendan Kaminsky, themelues i kompanisë B Known, i cili i publikoi të dhënat të martën, Cunningham fitoi këtë sezon më shumë ndjekës sesa 49 lojtaret e tjera më të ndjekura të WNBA-së të marra së bashku. Rritja e saj, po sipas të njëjtave të dhëna, i kaloi edhe të gjithë lojtarët e NBA-së.

Popullariteti i Cunningham u rrit ndjeshëm pas ardhjes te Indiana në vitin 2025, pas gjashtë sezoneve me Phoenix Mercury. Shpërthimi i parë erdhi pas një përplasjeje me mbrojtësen e atëhershme të Connecticut Sun, Jacy Sheldon, gjatë një ndeshjeje të Commissioner’s Cup në qershor 2025, ndërsa më pas ajo hapi edhe podcast-in e saj.

Rritja vazhdoi edhe në vitin 2026: në fund të korrikut, Cunningham kaloi A’ja Wilson dhe Sabrina Ionescu për numër ndjekësish, ndërsa përpara saj mbeten vetëm Caitlin Clark, Paige Bueckers dhe Angel Reese. Popullariteti u kthye edhe në sukses tregtar: më 24 korrik ajo mbante dy nga pesë vendet e para në shitjet e fanellave në dyqanin zyrtar të WNBA-së, përgatiti këpucën e saj të parë ekskluzive me Adidas dhe punoi si kontribuuese dhe analiste studioje me kohë të pjesshme për USA Network.

E gjithë kjo ndodh ndërsa e ardhmja e saj me Indiana Fever mbetet e pasigurt: Cunningham hyn në periudhën e agjencisë së lirë (free agency) dhe ende nuk dihet se ku do të luajë sezonin e ardhshëm.

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