DeWanna Bonner lë të hapur të ardhmen në WNBA, Reese e mbështet: nder të luaja me ty
Atlanta Dream e mbylli sezonin 2026 duke humbur finalen e shtatë të WNBA-së ndaj Golden State Valkyries me 68-63, por vëmendja tashmë është zhvendosur te e ardhmja e një prej veteraneve më me përvojë të skuadrës. Siç njofton Athlon Sports, të martën DeWanna Bonner postoi në Instagram mesazhin e saj të fundsezonit.
“Shtatëmbëdhjetë vjet në këtë ligë dhe të përjetosh ende këtë lloj dashurie, energjie dhe entuziazmi është diçka që nuk do ta marr kurrë si të mirëqenë. Ky kalim në Atlanta më ndryshoi jetën, shumë përtej fitores apo humbjes së një kampionati! Lumturia dhe gëzimi që solli ky qytet dhe kjo skuadër ishin të pakrahasueshëm”, shkroi ndër të tjera Bonner, duke falënderuar shoket e skuadrës që e pritën krahëhapur. Sulmuesja 6-foot-4 iu bashkua Dream-it vonë në sezon, pas ndërprerjes së kontratës me Phoenix Mercury.
Në fund të mesazhit, 39-vjeçarja foli edhe për të ardhmen e saj: “Dhe sa për atë që vjen më pas? Mbajeni mend: nëse nuk e keni dëgjuar nga unë, nuk e keni dëgjuar ende”.
Ndër të parat që reaguan ishte Angel Reese, Mbrojtësja e Vitit në WNBA: “Nder të luaja me ty, çfarëdo që të sjellë viti i ardhshëm”, shkroi ylli i Dream-it.
E ardhmja e Bonner është vërtet e pasigurt: kontrata e saj me Atlanta Dream përfundon dhe në merkaton dimërore ajo bëhet lojtare e lirë pa kufizime, ndërsa veterania 17-vjeçare ka lënë të kuptohet edhe më parë për një pensionim të mundshëm. Reese, ndërkohë, mbetet në kontratë me Dream-in deri në vitin 2027 sipas marrëveshjes së saj të fillestares dhe mund të nënshkruajë zgjatje me pagë maksimale sipas dispozitës EPIC të marrëveshjes kolektive.
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