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WNBA

Caitlin Clark dhe Angel Reese garojnë për çmimin e yllit të preferuar sportiv te Kids’ Choice Awards

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Rivaliteti mes Caitlin Clark dhe Angel Reese nuk u mbyll me play-off-in e WNBA-së. Siç njofton Athlon Sports, të dyja janë kandidate për çmimin “Yllja e preferuar sportive” (Fav Female Sports Star) në Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Në të njëjtën kategori garojnë edhe A’ja Wilson, Alysa Liu, Chloe Kim, Coco Gauff, Mikaela Shiffrin dhe Trinity Rodman. Të hënën, Nickelodeon u kujtoi tifozëve të votojnë për kandidatet, duke publikuar edhe një grafikë ku shfaqen Clark dhe Reese.

Clark dhe Indiana Fever u eliminuan në raundin e parë të play-off-it nga Las Vegas Aces; Clark regjistroi mesatarisht 20.0 pikë, 4.0 kërcime, 9.7 asistime dhe 1.3 bllokime në tri ndeshjet e play-off-it.

Reese, ndërkohë, e çoi Atlanta Dream deri në finale, ku skuadra humbi ndaj Golden State Valkyries; ajo regjistroi mesatarisht 16.1 pikë, 11.0 kërcime, 2.6 asistime, 1.4 vjedhje dhe 1.7 bllokime në 12 ndeshje play-off-i dhe ishte në garë për MVP-në e finaleve, pasi Dream udhëhoqi serinë 2-1.

Votimi për çmimin është i hapur deri më 13 nëntor, një ditë para ceremonisë së ndarjes së çmimeve më 14 nëntor. Mbetet për t’u parë nëse Clark apo Reese do ta fitojë këtë vlerësim popullor, pas dy sezoneve historike me skuadrat e tyre.

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