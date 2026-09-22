SPAK kërkon pezullimin dhe “Arrestin në shtëpi” për drejtuesen e SHISH, Vlora Hysenin
Me kërkesë të SPAK dhe me vendim të GJKKO-së, është ekzekutuar masa e sigurisë “Arrest në shtëpi” dhe pezullimi nga ushtrimi i detyrës për shefen e Shërbimit Informativ të Shtetit, Vlora Hyseni.
Ende nuk dihen akuzat për të cilat dyshohet Hyseni. Ndërkohë, është duke u kontrolluar edhe banesa e saj, ndërsa kontrolle po ushtrohen edhe ndaj disa personave të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë e këtij vendimi të GJKKO-së.
Burimet thonë se bëhet fjalë për të njëjtën dosje për këta persona, në kuadër të këtij operacioni, atë që njihet si dosja e “AKSHIT”.
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