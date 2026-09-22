SPAK kontroll në banesën e Ilir Prodës, zbulohen arsyet
Një kontroll është zhvilluar këtë të martë në banesën e Ilir Prodes, me urdhër të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe në bazë të një vendimi të Gjykatës së Posaçme (GJKKO).
Sipas burimeve për Euronews, aksioni është pjesë e një hetimi, në kuadër të të cilit ka dalë edhe emri i ish-drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ilir Proda.
Burimet thonë se bëhet fjalë për të njëjtën dosje për këta persona, në kuadër të këtij operacioni, atë që njihet si dosja e “AKSHIT”.
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