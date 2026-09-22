Tiranë 21°C · Pjesërisht vranët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▲1.49%
DOW 52,049 ▲0.71%
NASDAQ 27,122 ▲2.26%
NAFTA 93.63 ▲1.36%
ARI 4,355 ▼0.65%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $85,456 ▲ +4.6% ETH $2,733 ▲ +2.56% XRP $1.5213 ▲ +5.93% SOL $116.6800 ▲ +4.09%
S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 93.63 ▲1.36 % ARI 4,355 ▼0.65 % S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 93.63 ▲1.36 % ARI 4,355 ▼0.65 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Kungull i pjekur në furrë me mjaltë, arra dhe kanellë — ëmbëlsia e vjeshtës Borxhet e ndërmarrjeve komunale të Beogradit arrijnë 30 miliardë dinarë — CLS: Kryeqyteti në prag të greminës financiare Hetimet për “AKSHI”-n, GJKKO çon në “Arrest në shtëpie” dhe pezullon nga detyra shefen e SHISH, Vlora Hyseni «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» konfirmon datat: dy javë ekskluzivisht në IMAX nga 25 nëntori, pastaj në Netflix nga 23 dhjetori SPAK kontrolle te banesa e ish-kryepolicit Ilir Proda, verifikim edhe personave të tjerë me urdhër të GJKKO!
Menu
Kronika

SPAK kontroll në banesën e Ilir Prodës, zbulohen arsyet

· 1 min lexim

Një kontroll është zhvilluar këtë të martë në banesën e Ilir Prodes, me urdhër të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) dhe në bazë të një vendimi të Gjykatës së Posaçme (GJKKO).

Sipas burimeve për Euronews, aksioni është pjesë e një hetimi, në kuadër të të cilit ka dalë edhe emri i ish-drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ilir Proda.

Burimet thonë se bëhet fjalë për të njëjtën dosje për këta persona, në kuadër të këtij operacioni, atë që njihet si dosja e “AKSHIT”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu