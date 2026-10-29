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29 Tet 2026
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Sporti

Spanjë/ Partnerja e Cucurella-s i shpëton aksidentit fatal në Toledo

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Partnerja e Marc Cucurella-s, Claudia Rodriguez, ka zbuluar sot se ka qenë shumë pranë aksidentit të tmerrshëm që ka gjunjëzuar Spanjën. Në Toledo një tren i shpejtësisë së lartë është përlasur dhe si pasojë kanë humbur jetën plot 68 persona.

“Jam mirë, treni ku unë udhëtoja ishte në radhë pas atij që u përplas. Unë po udhëtoja drejt Malaga-s dhe në një pikë të rrugëtimit në komunikuan se diçka e rëndë kishte ndodhur duke na detyruar që të ktheheshim përsëri në Madrid”, tha Claudia Rodriguez. A.V.

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