Futsall/ Shqipëria nis rrugëtimin në “Main Round” ndaj Bjellorusisë më 6 nëntor
Kombëtarja shqiptare e futsallit do të nisë më 6 nëntor rrugëtimin në fazën “Main Round” të kualifikueseve europiane për Kupën e Botës FIFA Futsal 2028, me ndeshjen e parë ndaj Bjellorusisë.
Kuqezinjtë do të përballen me Bjellorusinë në orën 15:30, në sallën sportive të “Humenné”, në Sllovaki, në një ndeshje të rëndësishme për nisjen e këtij raundi kualifikues.
Shqipëria siguroi pjesëmarrjen në këtë fazë pas paraqitjes në raundin paraprak dhe tashmë synon të vijojë rrugëtimin në kualifikueset europiane, ku bën pjesë në Grupin 6 së bashku me Bjellorusinë dhe Kazakistanin.
Ndeshjet e “Main Round” do të zhvillohen me sistem vajtje-ardhje nga tetori 2026 deri në mars 2027. Në përfundim të kësaj faze, fituesit e 12 grupeve dhe katër skuadrat më të mira të renditura në vendin e dytë do të kualifikohen direkt në “Elite Round”, ndërsa tetë skuadrat e tjera të renditura në vendin e dytë do të luajnë në “Main Round” play-off.
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