“Spring Awakening” zgjatet deri në prill 2027 në Off-Broadway: shitja më e madhe në historinë e Studio Seaview
Revival-i i shumëpritur Off-Broadway i muzikalit Spring Awakening do të zgjatet deri më 4 prill 2027 — gati dy muaj më shumë se plani fillestar — për shkak të «kërkesës së paprecedent», siç njofton BroadwayWorld. Lajmi u bë publik të premten, para se produksioni të luante qoftë një preview të vetme: performancat nisin më 27 nëntor në Studio Seaview, ndërsa hapja zyrtare është më 17 dhjetor; plani fillestar e parashikonte shfaqjen vetëm deri më 14 shkurt.
Ky u bë «on sale»-i më i suksesshëm në historinë e sallës Studio Seaview. «Përgjigjja ndaj produksionit të Danya Taymor të Spring Awakening ka qenë e pabesueshme», tha Greg Nobile, CEO i Seaview. «Është dëshmi e fuqisë së qëndrueshme të veprës seminale të Duncan Sheik dhe Steven Sater dhe e mënyrës se si ky muzikal vazhdon të rezonojë me publikun.»
Muzikali, i përshtatur nga drama e Frank Wedekind-it e vitit 1891, ndjek një grup adoleshentësh gjermanë të shekullit XIX në zbulimin e seksualitetit të tyre në një botë thellësisht represive — një ankth që kompozitori Sheik, i cili vdiq në gusht në moshën 56-vjeçare, e shprehu me një partiturë rock bashkëkohore që ka shënjuar teatrin muzikor modern, shkruan Playbill. Produksioni regjisohet nga fituesja e çmimit Tony, Danya Taymor, me koreografi të Celia Rowlson-Hall.
Në kast: Tyler Jordan Wesley si Melchior, Ashlyn Maddox si Wendla, Ryo Kamibayashi si Moritz, Jada Simone Clark si Thea, Nando Morland si Otto, Khadija Sankoh si Martha dhe të tjerë — disa prej tyre të përzgjedhur nga një open call korriku ku u panë 2,532 interpretues. Biletat me akses të veçantë për abonentët dalin më 7 tetor në orën 9:00 ET, ndërsa shitja e përgjithshme nis më 8 tetor në springawakening.com.
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