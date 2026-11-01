Sqarimi për sulmin në Koziatyn: mes dy të vrarëve është një vajzë 13-vjeçare, të plagosurit janë katër
Sqarimi zyrtar për viktimat e sulmit me dron në komunitetin e Koziatynit
Të dielën, më 1 nëntor, një dron rus goditi territorin e konviktit të një shkolle profesionale në komunitetin e Koziatynit, në rajonin e Vinnytsias, siç njofton ZAXID.NET. Goditja ra midis konviktit dhe një institucioni arsimor.
Nga sulmi humbën jetën dy persona. Fillimisht u raportua se të vrarët ishin një burrë dhe një grua, por kryetarja e Administratës Ushtarake Rajonale të Vinnytsias, Natalia Zabolotna, sqaroi më pas se mes të vrarëve është një vajzë 13-vjeçare.
Sipas sqarimit të Zabolotnës, të plagosur janë katër persona: një burrë 24-vjeçar, dy fëmijë pesëvjeçarë dhe një djalë 16-vjeçar. Të gjithë kanë pësuar lëndime të shkallës së mesme dhe, sipas saj, po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.
Ndërkohë, shpëtimtarët e Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës (DSNS) shuan zjarret në dy automjete, të cilat morën flakë si pasojë e goditjes.
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